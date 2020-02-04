韓國現代汽車公司宣布因中國造零部件供應中斷暫停生產

新型冠狀病毒疫情的蔓延也給企業運行和經濟帶來影響。法新社報道說，韓國最大的汽車生產廠家現代汽車集團周二宣布本周將全面停產，因新型冠狀病毒疫情造成中國造零部件供應中斷。

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韓國現代汽車公司勞資方面4日就此舉行工作會議，決定暫停所有在韓生產線。據韓聯社報道，蔚山第五工廠生產捷尼賽思的一條生產線當天上午已停工，第四工廠生產物流貨車PORTER的一條生產線當天下午也停產。5日起蔚山5家工廠將依次停運生產線，7日全線停產。全州工廠和牙山工廠也分別於6日和7日停產。預計停產期將持續至本月10-11日。停產期間，工廠將根據勞動法向工人支付平均工資70%的薪酬。

在中國零部件廠商受疫情影響推遲開工時間的情況下，現代汽車等國內整車企業的生產因線束庫存耗盡而出現差池。由於在不同的車款安裝不同的線束，廠商無法大量囤積該零部件庫存。現代汽車工會方面稱，國內也有線束生產廠家，公司確保相應產品供應後，停業時間有望縮短。

現代汽車方面表示，受新冠病毒疫情影響，中國地方政府將春節休假延長至2月9日，生產線束的國內合作企業在華工廠停產，因此公司也決定暫停生產，公司將擴大在國內和東南亞的採購規模，多方位應對，盡量縮減生產差池。起亞汽車則減少本周的產量，其生產線繼續開工。