香港首宗中國大陸輸入病毒病人不治

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香港4日出現首宗中國冠狀病毒病人不治。醫管局4日確認，一名39歲早前確診感染新型冠狀病毒的男病人，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院逝世，詳情會於今日下午舉行的衞生署及醫管局新聞發布會公布。死者生前曾坐高鐵往武漢，而其72歲的母親亦被確診。

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衞生防護中心早前指，該名39歲男子本身有長期病患，1月29日起出現肌肉痛，同月31日發燒，入住伊利沙伯醫院，當時情況穩定，呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應。

中心指，患者居於黃埔花園十一期1座，曾於1月21日乘高鐵由香港往武漢（G306列車），並在2日後於長沙南站乘高鐵返港（G79列車）。中心經調查後稱，患者潛伏期內沒有前往醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。其家人被列為親密接獲者，正接受隔離。

衞生防護中心於1月31日確診有關個案，今日醫管局確認病人離世，即由確診到死亡只有短短4日，根據衞生防護中心指該男子於1月29日出現肌肉痛等病徵，意味着該名男子由出現病徵到離世只有短短6日。

根據醫管局指引，若有武漢肺炎死亡個案，局方會依照衞生署《處理及處置屍體時所需的預防措施》的“第2類”級別，要求護理人員穿齊手套、保護衣、膠圍裙、外科口罩等處理遺體。而為免產生不必要感染風險，當局一般不會安排驗屍，只有特別理由下，才可由病理學家協助驗屍。

據當局指引，屍體可按其傳染疾病風險，由低至高分為1、2及3類。“第2類”的屍體，主要是感染了沙士、愛滋病病毒、中東呼吸綜合症等傳染病。醫管局覆稱，因武漢肺炎而死亡的遺體，會列為與沙士等同級別。最高風險的“第3類”屍體，主要感染了炭疽病、狂犬病、病毒性出血熱等。

據指引，處理“第2類”的屍體，護理人員須戴上手套、防水保護衣／抗水保護衣、外加膠圍裙、外科口罩，如在處理過程產生飛濺物，也須戴上護目鏡或面罩。有關人員亦須為屍體包裹最少2層的屍袋，並以1比4稀釋漂白水清潔袋的外層。

指引又提到，“第2類”的屍體可供瞻仰遺容，但屍身不能進行防腐處理。屍體只能火葬。根據港府的新型傳染病預備及應變計畫，在“緊急”級別下，食環署轄下6個火葬場會24小時運作。不過，當局一般不會為安排解剖該些屍體，《蘋果》向醫管局查詢，若有首宗武漢肺炎死亡個案，會否召開死因庭，局方沒有回答。

此外，衞生防護中心3日獲通報一宗深圳確診個案，該名女病人曾於1月27日至2月1日入住尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈萊頓賓館，呼籲曾在上述期間到訪該賓館的人士，致電中心熱線。