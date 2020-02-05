世衛：中國病例單日大增3893例 疫情爆發以來最高

世界衛生組織5日公布，過去24小時中國武漢肺炎確診病例爆增3893例，是疫情爆發以來最高，因此世衛啟動所需資金約6億美元的因應計畫，將向國際尋求支持。

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世衛（WHO）秘書長譚德塞5日下午在日內瓦出席2019新型冠狀病毒記者會，先前他一再強調對中國抗疫充滿信心，但卻無法帶給全球好消息，5日一開場他就跟媒體說，累計至5日，中國共有2萬4363確診病例，過去24小時新增病例是疫情爆發以來最多的一天。

根據稍後世衛公布的疫情報告，中國確診2萬4363例，一天新增確診病例高達3893例，此外重症3219例、死亡491例，也分別增加431及66例。至於全球確診總數2萬4554例。

在記者會中，譚德塞不忘提及中國，表示將繼續支持中國政府為應對疫情而做出的努力，絕不能忘記武漢人民此時處境多麼困難。

媒體詢問有澳洲專家指控中國未在第一時間通報病毒確診案例，導致疫情迅速擴散，且“實際上肯定有更多案例發生，而我們沒有被告知”。譚德塞說，99%病例都在中國，若隱藏病例預期會有更多病例蔓延至境外，但未來可以調查。

他又說，他不能說有沒有隱匿，只能用邏輯去理解情況，另強調此時討論此事沒有幫助。

此外，因應疫情進一步在中國及全球擴大，以及保護醫療系統不足的國家，他在記者會中宣布啟動因應計畫，為支持各國在今年2月至4月期間對疫情進行預防、診斷及阻止擴散，預估未來3個月需要6億7500萬美元資金，並呼籲國際社會支持。他說，今天若不投入，未來將會付出更多。

至於各國為防疫對中國採取旅遊限制，世衛4日表示將與旅遊及觀光業代表電話會議，對此譚德塞重申，把中國所有省份視為相同是錯誤的，有些省份病例很少，這種限制並無助益。

他強調知道人們會擔心，但此時不是恐懼的時候，當仍有機會控制疫情爆發時，應該採取理性和符合風險評估證據的行動。