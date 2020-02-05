中國確診病例超過2萬4千宗 世衛組織預測談高峰言之尚早

據中國國家衛健委網站周三消息，新型冠狀病毒感染肺炎確診病例，增至超過24000宗，最少490人死亡。疫情重災區湖北，昨日新增超過3100宗病例，及65宗死亡個案。針對疫情現狀，世界衛生組織專家認為，新型冠狀病毒感染肺炎疫情目前在全球未構成“大流行”。但要預測疫情何時去到高峰，是言之尚早。

廣告 繼續瀏覽後續

據國家衛健委網站消息指，2月4日0 24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3887例(湖北省3156例)，新增重症病例431例(湖北省377例)，新增死亡病例65例(湖北省65例)，新增治癒出院病例262例(湖北省125例)，新增疑似病例3971例(湖北省1957例)。此外，現有疑似病例23260例。而目前累計追蹤到密切接觸者252154人，當日解除醫學觀察18457人，現有185555人正在接受醫學觀察。相關報道顯示，世衛組織全球傳染性危害管理司司長布里安德(Sylvie Briand)2月4日在日內瓦向傳媒表示，雖然源於中國的新型冠狀病毒肺炎蔓延至全球20多個國家，但目前疫情並未處於全球性流行病之列，尚未構成“大流行”（Pandemic）。

據了解，按照世衛組織的定義，所謂“大流行”是指一種新疾病在全球範圍的傳播。布里安德當天在日內瓦舉行的記者會上說，此次疫情至今未構成“大流行”，原因之一是，截至目前中國大多數病例均來自湖北省，而湖北省以外大多是聚集性的“外溢”病例；其他20多個已報告疫情的國家也屬類似的“外溢”病例。布里安德稱，在湖北省，中國政府已採取措施減少疫情向外省市傳播，同時還在修建醫院治療病例以降低死亡率；在湖北之外的其他地區及其他國家，當前的策略是阻止疫情傳播。世衛組織認為，這一策略是可行的，因此建議其他國家對病例早發現、早隔離、早治療，同時追蹤並隔離與病例密切接觸人員，降低傳播風險。與此同時，來自該組織的專家認為，當下如要預測疫情何時到達高峰，是言之尚早。

針對疫情的發展，武漢再將多間體育館和會展中心，改建成接收病情較輕患者的臨時醫院，預計11間臨時醫院將合共提供超過1萬個床位。繼昨日投入運作的火神山醫院，雷神山醫院今日將交付使用，可以提供1600個床位。此外，中央應對肺炎疫情工作領導小組亦再次召開會議，宣布將再增派2000名醫護人員支援湖北，並將徵用一批酒店、場館等集中收治輕症患者。會議又要求地方落實並加快推動醫用防護服、口罩等擴大產能，加快投放使用符合標準的進口物資。國際方面，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）最新在華盛頓出席活動時表示，因應中國新型肺炎疫情，世銀將會下調今年全球經濟增長預測。他並提出，疫情影響往返中國的貨運，可能會影響全球供應鏈。