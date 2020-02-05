南京宣布各類門診部、診所全面停診 警惕新型冠狀病毒母嬰傳播風險

中國江蘇省南京市政府在周三發布通告宣布，南京地區的各類門診部、診所(含中醫、中西醫結合)即日起全面停診，非急需手術、檢查暫停擇期，非必須住院盡量減少。同樣針對新型冠狀病毒感染肺炎的防控，上海教育微信公眾號在當天發文指，根據疫情發展情況，為確保學生安全，決定本市各級各類學校2月底前不開學。

廣告 繼續瀏覽後續

據南京當地媒體報道，2月4日0-24時，南京市新增新型冠狀病毒感染肺炎確診病例3例。全市累計報告新冠病感染肺炎確診病例47例，其中，出院病例4例。南京市政府則在最新發布的《通知》中明確，為全力維護南京地區公眾身體健康和生命安全，堅決有效遏制疫情在南京地區醫療機構發生和擴散，南京地區的各類門診部、診所（含中醫、中西醫結合）即日起全面停診。據報道，這裡所指的停診機構是指一級以下獨立設置、規模較小的醫療機構，如內科門診部、美容門診部、中醫門診部、私人診所等。二三級醫院除了通告里特別指明的科室外，其他科室正常門診。各社區衛生服務中心均正常接診，保障醫療服務。此外，《通告》還要求，南京地區的口腔科、眼科、耳鼻喉科、整形（美容）科等專科醫院與綜合醫院內相關專科擇期診療項目全部暫停，只保留必要的急症診療，並按照相關防護要求嚴格落實醫院感染防控措施。對此，相關負責人介紹，上述診療項目，急診診療正常，比如急性外傷造成的相關病例，均有接診服務，市民不必擔心。

同樣針對疫情的管控問題，上海教育微信公眾號當天發文稱，根據疫情發展情況，為確保學生安全，決定本市各級各類學校2月底前不開學。將密切跟蹤疫情發展，及時作出研判。開學時間一經確定，將提前向社會公布，以留出時間方便師生家長作出合理安排。此外，報道指，經上海市政府同意，市培訓市場綜合治理工作聯席會議已於1月23日發布過通告，各培訓機構和托育機構在2月底前暫緩開展線下服務。此前，中國教育部曾專門發通知要求包括全國大學生在內的學子2020年春季延期開學，阻斷疫情向校園蔓延。教育部稱，為保證防控疫情期間中小學校 “停課不停學”，各地教育行政部門、中小學和一些校外培訓機構按學校正常教學計畫積極提供免費線上課程，為中小學生如期學習提供了便利條件。另據最新消息顯示，歐洲飛機製造業巨頭空中客車公司周三表示，該公司正在密切關注新冠病疫情的發展，其並已經關閉了在中國的A320飛機總裝線。

據《華爾街日報》報道，對此空客指出，受到疫情影響及中國國內和世界範圍內的旅行限制帶來的一些物流挑戰，其天津總裝線設施已關閉。該公司還指，如有必要，空客將努力通過替代計畫來減輕對生產和交付的潛在影響。值得注意的是，另就新冠病病毒傳播途徑的研究問題，華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院當天公布了一個案例，一名感染新型冠狀病毒的孕婦剖宮產下的新生兒，也被發現感染新型冠狀病毒。醫院為這名新生兒進行了咽拭子核酸檢測，確認陽性。這名新生兒則成為世界最小年齡新型冠狀病毒確診感染者。對此，同濟醫院新生兒科主任陳玲認為，確診或疑似新冠病毒感染的孕婦，存在母嬰垂直傳播的風險，新生兒出生後應立即按新冠病毒感染隔離觀察、診治，並予以核酸檢測，暫不予母乳餵養。另據央廣網報道，近日，武漢兒童醫院還確診了一個出生17天的新生兒新冠病肺炎患者。據新民網周三跟進報道，該院目前已確診了兩例新生兒新冠病肺炎，最小確診的寶寶出生僅30小時。對此，武漢兒童醫院新生兒內科專家考慮可能存在母嬰垂直感染傳播途徑，應該引起重視。