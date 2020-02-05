安全人員在南京火車站觀察熒屏上顯示的旅客體溫曲線

昨夜是“上有天堂下有蘇杭”的杭州，今夜是六朝古都南京，當局在深夜時分，下令封閉。

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同樣是在深夜，令人猝不及防，南京市政府下令“全面實施小區封閉式管理”，這就是媒體所說的“封城”，從武漢恐怖封城以來，中國當局竭力改善說法，讓封城這件事變得容易接受，一個城市由多少小區組成，所謂全面封閉小區，把所有全面封閉的小區加起來，就是封城。與武漢比起來，可能就缺了禁止交通運行這一條了。

武漢疫情是越來越嚴重了，據中國衛健委最新通報，中國大陸確診病例增至24324例，累計死亡病例490例。但是，不少專家對官方確診病例和死亡病例提出質疑，仍然這一數字遠遠不能反應實情。

南京封城與杭州封城，大體差不多，前者八條措施，後者十條措施。南京市政府的通告稱，為全力應對新型冠狀病毒肺炎感染，疫情，即日起全面實施小區封閉式管理，規定所有進出人員一律戴口罩，測體溫，非居住小區的重點疫區人員一律不得進入，小區內非涉及居民生活必須的公共場所一律關閉。

南京通告最有意思的是把湖北武漢與浙江的溫州並列於“疫情重點地區”，特別規定，“非居住本小區的疫情重點地區(湖北武漢、溫州等，以下同)人員一律不得進入小區。”還有要“關注重點地區重點人員。近14天有外省及疫情重點地區（範圍同上）行程史的人員，須在第一時間主動向居住地社區報告”。

南京市的通告有一點好象是落實習近平在常委會上有關強化防空的意思，要“提供全民防控意識”，要“營造群防群控、科學防控和“不造謠、不傳謠、不信謠”的防控氛圍，發現異常情況及時報告。”

南京同杭州溫州不同的，沒有強調每戶每兩天才能一人出戶採購。

2月4日起，浙江省杭州市、樂清市、寧波是；河南省省會鄭州，福建省省會福州，黑龍江省和哈爾濱市，江蘇南京市，徐州市。

現在，上海邊上的大城都封了，下一個可能輪到上海了，情況不好。