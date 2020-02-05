《巴黎人報》：中藥可以幫助抵禦新冠狀病毒嗎？

湖北新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例和死亡人數還在增加。中國官方網站已從一月底開始闢謠，推翻多喝板藍根、熏醋可病毒的說法。《巴黎人報》2月5日刊出一篇題為“中藥可以幫助抵禦新冠狀病毒嗎？”的文章。文章採訪了法國中醫藥學術委員會主席馬克-弗雷阿爾(Marc Fréard)和法國戰略研究基金會研究員蓬達茲(Antoine Bondaz)。法國專家認為，治病時還要靠西藥；當然中醫可以輔助緩解人體的承受力。

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法國中醫學術委員會主席弗雷阿爾對記者表示，中國醫學體繫上一直就是中西和西醫並存的國家，當中國目前與這種流行病作鬥爭時，它定會把兩者結合起來。弗雷阿爾表示，“雙黃連口服液”可以緩解患者發燒、咳嗽、嗓子痛等癥狀，這是毫無疑問的。但醫治新冠狀病毒主要靠的是西藥。

他還表示，是藥三分毒，這個道理就跟告訴小孩，水不是固體一樣顯而易見。法國這名醫學家表示，在治療病患的過程中，中醫結合西藥可以緩解病患的癥狀，這在抵禦薩斯時就嘗試過這種做法。不過，《巴黎人報》表示，加拿大考科蘭Cochrane醫學研究中心2012年做的分析卻認為，中醫在抵禦薩斯病毒中並沒有起到作用。

法國戰略研究基金會研究員蓬達茲(Antoine Bondaz)對《巴黎人報》表示，緩解病情可以藉助中醫，但治病還是要靠西醫。給武漢醫院的病患治病都是採用西醫，他表示 ，中國的醫護人員也很清楚這一點。

蓬達茲表示，目前在中國網上充斥着兩種傳言，一是民間偏方；二是沒有專利的一些替代。他認為這是不可信的傳言。

法國中醫藥學術委員會主席馬克-弗雷阿爾(Marc Fréard)還表示，吃大蒜、囤板藍根、熏醋等所謂的偏方根本不能代表中醫，因為中醫是非常科學的。他還表示，在法國健康網站Doctissimo上這樣那樣的偏方，也經常是非常荒唐的。法國醫生表示，中醫是一門科學。它需要10年的研習才可在醫院行醫。最後他還對法國開玩笑說，難道大家真會相信醫生可以把醋中加些鹽來給病人治病嗎！？他的言下之意是，這也太不負責任了！

世界衛生組織發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）也已表示，迄今為止，尚無證據表明中醫可以抗擊冠狀病毒。

北京協和醫院感染內科主任、教授李太生等專家也闢謠說，白醋放在暖氣片上可以消毒室內空氣和含大蒜辦可以消滅新型冠狀病毒的說法都是沒有科學依據的謠傳。