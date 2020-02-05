應對疫情中國30多地實施封控措施 溫州採取“最嚴居家令”

為了應對仍在持續的新型冠狀病毒感染肺炎疫情，中國目前已有至少30餘個城市採取程度不一的進出控管措施及市民出戶限制。連日來，又有多個重要城市連夜發布封閉管理管控通告。包括江蘇省南京市、福建省福州市、黑龍江省哈爾濱市等主要省會城市出手外，浙江省寧波市、江蘇省徐州市等也緊急通告，溫州、台州兩市更是先後發布了所謂居民“最嚴出行措施”的管理舉措。

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據中央社周三在相關報道中介紹，多地為了應對疫情所採取的“封城”及封閉管理措施可被概括為“硬封城”和“軟封城”，即使是宣稱不會“封城”的北京，也實施嚴格的社區疫情控管。所謂“硬封城”是以第一個“封城”的疫情起源地武漢為代表，當地機場和車站通道都封閉，市內大眾運輸也停運，主要是防止疫情對外擴散。此後，湖北境內至少有13個城市如黃岡、鄂州等地的“封城”多屬此類，暫停市內與聯外大眾運輸。據悉，襄陽市是湖北最晚正式實施“封城”的地級市。直到1月27日起，襄陽市才規定高鐵和普通鐵路車站進站通道暫時關閉。1月28日起，襄陽市正式暫停運營市內所有的渡口渡船、旅遊客船，正式“封城”，此時距離武漢宣布“封城”已經過去近5天時間。

與此同時，除了本次疫情的核心地區湖北多地紛紛出台“封城”政策外，隨着疫情的擴散，在全國範圍內不少城市雖未採取“封城”舉措，但於近期接連升級了“全民不出門”的管控措施，推動實施“最嚴出行舉措”的紛紛落地。這也就是所謂的“軟封城”，其一般採取的措施包括“封閉式管理”和“社區防控”，目前已有：溫州、杭州、南京、台州、義烏等地實施，主要是防止疫情對內擴散，尤其當前是春節結束的返程期間，對外地反城人士嚴加控管。據當地媒體報道，可以觀察到，從2月3日起，全國多地便進入到居民出行嚴格管控措施的“高峰期”。先後實施管控的城市包括湖北黃石、浙江台州、廣西貴港、浙江杭州、湖北鄂州與荊州，以及山東德州等城市，其中溫州、德州、玉林、防城港四城均對外發布了“封戶”的準確時間段，基本明確實施時間範圍於2月1日至2月9日之間。

從具體執行內容上來看，“最嚴出行舉措”的核心便是要求居民每戶家庭盡量不出門，避免交叉感染，因此多地的舉措內容中均明確了“嚴格控制市域內居民出行”的內容，且除了山東德州規定“每天每個家庭可指派1人，外出購買生活物資”外，其餘所有發布該管控舉措的城市，皆是要求“每戶家庭每兩天”才能外出採購一次。此外，對於居民外出上班，上述不少城市也針對性地出台了管控舉措。其中湖北各地級市允許外出上班的居民僅涉及“疫情防控工作需要、在商超和藥店”的工作人員，其他人員一律不得外出工作。而在浙江，溫州實行嚴格的“每家每兩天可派1人出門採購物資，無關人員不得外出”的政策外，台州與杭州等地的外出上班管控相對較松。

此外，即使是曾在1月底由官方宣布“不會封城”的北京，以及金融城市上海，雖然沒有封閉交通，但都採取嚴格的社區管理措施。北京市新冠病肺炎疫情防控工作新聞發布會還於周三宣布，對舉報違規開展群體性聚餐或者非法經營野生動物的行為，要迅速核查，依法從嚴從重從快查處，做到發現一起，查處一起。