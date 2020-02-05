撤離武漢台胞第二架包機因兩岸意見相左臨時叫停

從武漢撤離台胞的第二架包機原定今天抵台，卻突然暫停。台灣陸委會發今天開記者會強調，今明兩天不會有第二班台商包機從武漢回台。一反之前的急切，陸委會說，政府將會在兼顧國內防疫與國人權益，以及國內執行能量的前提下，有更充分的準備，不能便宜行事。

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在第一架從武漢返台包機3日落地之後，武漢方面積極安排第二架，排定今天下午兩點多起飛，部分武漢台胞甚至都已經搭上遊覽車或開車在高速公路上前往機場，臨時接到武漢台辦通知，台灣方面不同意飛機起飛，整個事件緊急煞車。

台灣陸委會副主委邱垂正在記者會上說明今明兩天不會有第二架包機的理由：一、鑒於第一架包機的247位返台旅客中，已有一名確診病例，接下來必須提升防疫工作的確實度。因此台灣將與對岸協調如何強化防檢疫作業的執行方式。

二、第一批人員運送前，台灣預先告訴對岸，必須以在武漢短期出差者、慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如血友病等），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲得對方同意；但查對第一批旅客，上述人員多數並未在列。因此接下來執行的優先旅客名冊，對岸必須和台灣協商，並達成一致。同時，優先旅客名冊也需在啟航前一天交給台灣，審查入境資格確認之後再執行。

三、鑒於隔離收容場所容量有限，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返台人員都能得到妥適照顧。目前相關部會都在積極準備中，務必落實安置與隔離工作。

邱垂正也呼籲，台商包機返台要經過雙方協商同意，「希望別在沒有事先經過政府確認的情況下就對外發布消息，誤導民眾。」。

積極穿梭協調兩岸的湖北台胞返台救援會會長徐正文今天指出，第一架包機實際回到台灣的有247人，但救援會提出的名單只只有244人，多出的3人並不在該會名單內，而其中1名就是在台灣桃園機場被驗出確診的人。他相信大陸不會故意讓確診者登機。

台灣網絡媒體引述知情台商指出，有些台胞向「台胞返台救援會」群組登記，但最後登機名單卻沒有他們，多半是台商自己的家人及小孩，據透露，起碼有幾十位沒有台灣國籍的人登機，是安排的人把自己的中國籍配偶都帶上去。

對於這項報導，台灣陸委會主委陳明通表示，所謂「非本國籍」的人登機，最主要是大陸配偶，她們都有台灣的居留證，返台之後也都在檢疫所里。

另外國民黨透露，用春節包機形態接回武漢台胞，是國民黨成立七人小組，透過國共平台，在春節期間和大陸有關方面協商達成。針對陸委會表示，第二批載送滯留武漢台胞的包機今明兩天不會有，國民黨表示，希望陸委會、國台辦持續溝通聯繫，既然有第一次的經驗，應清楚運作的程序如何進行，如果後續溝通不來，國民黨願從旁協助。