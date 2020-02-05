新型冠狀病毒疫情擾亂全球供應鏈

中國境內新型冠狀病毒感染的肺炎疫情病例繼續增加，為了防止病毒到外擴散，當局實施封城措施，新冠疫情除了導致中國經濟緩慢外，全球產業鏈也面臨大規模中斷的問題。

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據CNBC5日報道，伊諾多經濟公司(Enodo Economics)首席經濟學家戴安娜·喬伊利瓦(Diana Choyleva)表示，在全球經濟不確定的情況下，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情增多了中國需要應對的負擔。

喬伊利瓦說，增長不僅在去年下半年顯着放緩，而且今年也將是中國解決其巨大債務問題的關鍵時期。她表示，根據伊諾多經濟公司的研究，由新型冠狀病毒引起的信用損失可能佔中國國內生產總值（GDP）的20％。她說：“對經濟的影響將遠遠超過非典（SARS）病毒爆發時。”

在源自武漢的新型冠狀病毒疫情繼續肆虐之際，像溫州和杭州的重要城市加入封城的行列。由於中國是全球供應鏈的重要組成部分，這些嚴格的封閉交通和限制物流的措施，再加上春節假期停工時間延長和勞動力短缺的影響，新冠疫情使全球產業鏈面臨大規模中斷的問題。

亞洲宏觀經濟首席經濟學家萬神殿的弗雷亞·比米什（Freya Beamish）表示，作為延長停工時間的影響，中國第一季度的增長率可能每年或同比下降不到2％。弗雷亞說，這非常令人驚訝，而且至少在今年第一季度會看到嚴重的影響。

WisdomTree研究副主管阿妮卡·古普塔（Aneeka Gupta）預計，新冠疫情的影響可能會持續數月。“新冠疫情傳播是市場上未知的新事物。我們認為，至少在接下來的兩到三個月中，'痛苦'比利潤要多，而且投資者很有可能投資於更安全的避風港資產， “他說。

另一方面，摩根大通的中小盤股策略全球主管愛德華多·萊克巴里(Eduardo Lecubarri)表示，儘管很難預測這種病毒會給市場帶來的壓力會持續多長時間，但他並不認為這種威脅會持續存在。他說：“我們已經看到它是如何開始的，我們不知道會如何結束。但是邏輯表明，這是增長的暫時性短期障礙。”

美國之音稱，武漢是中國的汽車生產中心，擁有多家汽車製造廠商，是中國最大國有汽車製造商之一東風汽車的總部所在地。通用汽車、福特汽車、本田汽車和日產汽車都表示，它們將依照政府的指示，推遲開工至少一個星期。

據報道，新型冠狀病毒疫情也擾亂全球科技行業的供應鏈。全球的電子、電信和半導體公司都依賴中國的工廠，而處在疫情中心的武漢是眾多高科技零部件供應商。

研究集團HIS Markit一份報告指出，武漢封城已經影響了電視顯示屏的生產，造成價格的攀升。武漢共有五家工廠生產液晶顯示器(LCD)和OLED（有機發光二極管），這兩種產品都支援平板電視和電腦顯示器。中國佔全球生產這些顯示面板產能的一半以上。

不僅如此，蘋果產品的生產也受到疫情影響。上周，蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)告訴分析師，蘋果在中國的供貨商被迫推遲春節假期後的工廠開工。庫克表示，蘋果正在尋找將供應中斷降至最低的方法。

報道稱，供應鏈中斷的問題也會影響全球零售業。有專家表示，為了趕在夏季交貨的最後期限前交貨，中國工廠需要在3月15日之前開始提高產量。如果中國工廠在5月1日之前一直處於閑置狀態，很可能會影響零售商關鍵的返校季節和秋季供貨。