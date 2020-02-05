日本大型游輪10人感染肺炎病毒 三名中國人

一名80歲的香港男性從日本回港後被確診感染新型冠狀病毒，他曾搭乘日本大型豪華游輪鑽石公主號，目前日本方面禁止該船靠港並對船上人員進行檢疫，日本厚生勞動省5日宣布，檢疫的結果顯示，10人被確認呈現新型冠狀病毒陽性反應，其中3人為日本國籍，澳大利亞2人，中國人3人，美國人1人，菲律賓人1人，包括9名乘客和1名船員，10人在5日午前7點下船送入指定醫療機構。

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此次病毒檢疫的對象，針對有發燒等癥狀和與這位香港人有濃密接觸的237人進行檢體，到目前為止，已經得出31人的病毒檢查結果，以上10人新型冠狀病毒呈陽性反應。

基於《感染症法》，他們通過海上保安廳巡邏艇送往神奈川縣內醫療機構，由感染症指定醫療機構橫濱市立市民醫院（位於該市保土谷區）等醫院接納他們入院。

厚勞省要求游輪上剩餘人員未來14天期間在船內等候，檢疫工作將繼續進行，鑒於日本已經先後發現多名無癥狀新型冠狀病毒攜帶者，因此檢疫工作將繼續進行。

另據報道，這名感染新型冠狀病毒的香港男性，從日本回港後被確診感染新型冠狀病毒，他1月10日經羅湖口岸到內地逗留數小時，於1月17日與兩女兒由香港乘飛機前往日本東京，20日從橫濱乘船，22日在日本鹿兒島，曾參加巴士旅遊，參加者除巴士司機和導遊外，游輪鑽石公主號中的乘客有40人參加了旅遊。

該船1月22日，到達鹿兒島市港灣設施MarinePort，該香港男子等乘坐的巴士在該日9時出發，在參觀市內的城山公園展望台等觀光設施後，中午以後，全體人員在船港下車。