日本確診病例增至33例 日政府：目前不計畫推遲習近平訪日

自東京方面消息，截至當地時間周三上午12時的數據顯示，日本確診的新型冠狀病毒感染肺炎累計已達33例。日本內閣官房長官菅義偉並介紹稱，日方現階段不打算推遲中國國家主席習近平，預計4月訪問日本的計畫，並希望按計畫進行所需的準備工作。

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據悉，日本在周二新增3例確診病例，分別是1月30日從武漢乘坐包機回國的1名日本女性，及在武漢市居住的1名女性、在湖北省居住的1名男性。三人最初的病毒檢測結果都是陰性，在隨後的檢測中確認感染。乘包機回國的日本女性回國後有發燒及咳嗽等癥狀，隨即接受病毒檢測，但未確認感染。2月4日對其再次進行檢測，確認感染。

居住在武漢市的那名女性於1月21日抵達日本，31日住院，隨後進行病毒檢測，未檢測出感染。但她到了2月3日病情並未改善，遂再次進行病毒檢測，4日結果顯示已感染。另外一位在湖北省居住的男性1月22日到達日本，有相關癥狀，在26日的檢測中未確認感染，30日回到中國。但日本國立感染症研究所2月3日對他檢測材料再次進行檢測，4日確認了感染。

針對習近平稍後訪日的計畫，共同社此前引述外交消息人士報道，受新型冠狀病毒疫情擴大影響，兩國政府原定本月，在北京舉行的工作層級準備會議，以及海洋事務磋商會議延期，令外界推測習近平的國事訪問，亦可能延遲。中國外交部此前曾就相關問題指出，在習近平訪日的問題上，中日雙方應該繼續共同努力。

另就日本國內的疫情情況，2月5日上午，停靠在橫濱近海正接受大規模檢疫的游輪“鑽石公主”號上傳來消息，首先對有發熱、咳嗽等癥狀及與確診病例有密切接觸的共273人進行了取樣檢測，其中31人已出結果，有10人確診，無重症患者。而剩下的約3700名乘客和工作人員原則上在船內繼續隔離觀察14天。