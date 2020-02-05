林鄭宣布採購口罩“不成功”下令官員無必要不準戴口罩

包括政務司司長張建宗在內的港府高官，從農曆新年前就一直安撫港人聲稱港府已向世界各地採購口罩，口罩的供應很快就會得到紓緩，但直至到今天2月4日，特首林鄭月娥才正式向港人宣布港府無論從大陸或外國採購口罩“並不成功”。換言之，如果相信香港政府的港人，平白獃等了兩個星期，口罩緊張的情況勢必加劇。

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一連兩天出席記者會都沒有戴口罩的林鄭月娥在4日的記者會上還說，為了節省口罩的使用量，她下令政府官員如無必要，“不準戴口罩，就算戴了，我也會叫他除（脫）下來”。不過，林鄭月娥此說立即引起社會嘩然，認為林鄭此說等於叫公務員趕快染病。特首辦公室在當日晚上發表聲明，對林鄭早上記者會的言論稍作修飾和修正。

林鄭朝令夕改，進一步顯示她的抗疫政策已經亂了章法。

林鄭4日早上在記者會上說：“由於全球供應如此緊張，我們在全球，包括在內地的採購亦不是很成功，因為大家都在爭，所以我們必須很謹慎地使用口罩。” 她又說，在參考世衞組織的指引，以及其他地方戴口罩的安排之後，她已在政府內部發出指引，為了省着用口罩騰出給醫護人員用，“我們已審視我們每一位要出席見大家或平日的官員，如果不符合那幾個要求便不準戴──我是叫他們不準戴，戴了都要除下來──因為每人一日戴數個，其實對於緊絀的供應都會帶來很大壓力，希望各位傳媒朋友都用這個標準”。

但到了晚上，特首辦公室表示，政府就分派口罩用量發出內部指引，該指引不適用於公務員自備的口罩，政府並沒要求他們不戴口罩。

回應傳媒查詢，行攻長官辦公室指，鑒於全球口罩供應緊張，參考專家的建議，應對疫情的督導委員會暨指揮中心認為必須為口罩的使用訂定優次，其中應優先照顧醫護和提供前線服務人員的需要。按此原則，財經事務及庫務局昨日早上向部門首長發出內部指引，以供應給醫護人員和需接觸病者的同事為首要考慮，要求部門盡量減低使用政府分派口罩的用量。

林鄭月娥在記者會上，又因為不經意的透露港府有些官員一天會戴幾個口罩，引起輿論猛烈批評，因為在一罩難求的香港，很多人為了省用口罩，被迫幾天用一個，聽到林鄭提到高官一天戴幾個，莫不感到憤怒。