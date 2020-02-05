林鄭拒絕封關已在香港挑起對大陸人的仇視

香港邊境小鎮發現新的冠狀病毒後，一名戴着口罩和雨衣的居民自願對乘客進行體溫監測 2020年2月4日

被當局指是本地傳染最新確診個案的一名60歲患者，根據最新消息顯示，其妻女接受病毒測試後亦呈陽性反應，受到感染的女兒在Facebook怒控林鄭月娥政府拒絕對大陸人的全面封關，是妄圖以“香港薄弱的醫療系統，可以拯救到中國14億的XX（由於字眼涉及歧視故予以隱蔽）”。自稱在大陸做生意已有一段時候的女兒又說：“中國肺炎已經社區爆發了。香港人，自求多福啦。”

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從這名受到感染的女兒的文章，可能反映林鄭月娥拒絕全面封關的做法，已經在香港社會直接挑起兩地人民不必要的仇視，而最諷刺的就是林鄭拒絕封關的理由就是以免對大陸人造成“歧視”。

衞生署衞生防護中心表示，該名60歲男子有長期病患，於1月22日出現發燒及肌肉痛、1月30日出現呼吸困難，其間曾先後向4名私家醫生求診，最後才到將軍澳醫院求醫並留院。中心指，他於潛伏期內沒有外游，主要逗留在家中；而妻子及女兒均出現病徵，被轉送基督教聯合醫院接受治療。

據蘋果日報引述患者女兒就在Facebook撰文，她坦言不會怪責醫護罷工，但就抨擊港府拒絕全面封關，不堵截病毒源頭，令社區爆發。有記者欲與她電話訪談，但她婉拒，表示希望待父親病情明朗後才再考慮。

以下是她在Facebook的帖文：

我老豆（父親）確診 #武漢肺炎，成（一）家人至少半年無返過大陸。確定系人傳人，不知道是社區感染，還是醫院那3日交叉感染。

而家（現在）拉埋（拖）香港政府陪葬有用嗎？

該女兒在病毒測試呈現陽性反應之後，在Facebook第二次發文：

終於確診了，我同阿媽都入埋（進了）聯合（醫院），老豆（父親）轉去了瑪嘉烈（醫院）了，之前的post我會轉為公開。

一路（一直）都知道只要確診就好大鑊（很倒黴），唔理（不管）系對屋企（家人），還是系社會。

但又有什麼辦法呢？我們這些一般人，除了可以勤啲洗手，晨早（大清早）周圍撲口罩同消毒，同所謂的自己小心之外，唔通（難道）真的可以24小時躲在家裡嗎？就算我不用返工（上班），屋企（家裡）唔通（難道）可以不買餸（小菜）？

（又，就算我真的24小時留在屋企（家裡），又真的可以躲得過？）

然後今日林鄭仲（還）同（跟）人講無病可以不用戴口罩，我真的不直到她邊度（那裡）來的自信。

老實講，到這刻為止，我都沒怪醫護罷工，真的，一點都無。當全世界，包括北韓這些第三世界國家，都禁中國人入境的時候，我們全能的香港政府卻以為以香港薄弱嘅醫療系統，可以拯救到中國14億的XX。是呀，那些一語不合就扯你口罩，向你吐口水，說我死都不會給你好過的XX。老天爺你邊度（那裡）來的自信？點解（為什麼）不早早封關，然後等14日後再無新case，之後再逐步開放給他們入境？搞到而家（現在）我的親戚、朋友、公司同事，個個都人心惶惶，不知道自己是不是下一個，那很好玩嗎？

老實講，以我自己同大陸人做了幾年生意的經驗，有部份，真的有部份，大陸人是可以講理的，但這些人，通常都要經過長時間的教育，例如我們要同他們一次又一次重複我們的做法。

你林鄭憑什麼覺得而家（現在）外面的染病的XX，會有閒情逸緻同你講禮儀？

算了，我講什麼都無用，反正我老豆個case只講明了一件事，中國肺炎已經社區爆發了。香港人，自求多福啦。