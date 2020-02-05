林鄭：香港確診病例達21例 周六起內地入港須隔離14天

香港特首林鄭月娥周三下午召開新聞會表示，當地新增新型冠狀病毒感染肺炎增至21例，或出現社區傳播。對此，她宣布指，為擴大強制檢疫措施，要求所有來自內地的入境人士，包括香港居民及外籍人士在內，強制隔離14天。林鄭稱，希望措施於2月8日凌晨生效，讓市民可於未來兩天安排自己回港，她形容措施嚴厲，其後的時間如非必要不應離港或由外地返港。

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香港在周二和周三兩天分別新增3宗確診個案，總累積確診個案達21宗，而昨日新增的3宗個案潛伏期內都沒有離港旅行紀錄，亦未有明顯病源，屬於在港感染個案，當中有2名病人目前仍然危殆。林鄭月娥指，情況令人憂慮，顯示香港有本地傳播風險，認為未來14日十分關鍵。港府將觀察是否會出現社區爆發。她還表示，日前港府在擴大口岸管制措施後，效果“立竿見影”，用本周二與周一的數字比較，機場以外的總入境人次，周二下降64%；機場則跌21%，大部分為國際旅客，至於內地乘飛機的內地人只有224名。而香港居民經過兩個陸路口岸返港的人次方面，措施生效前約6.9萬人次，周二錄得約2.3萬人次，下跌66%。林鄭月娥稱，即時暫停啟德郵輪服務及海運大廈郵輪口岸的出入境服務。她又指，已留意到國泰及港龍正逐步削減往來內地班次，只維持每日往來北京2班、上海1班、廈門1班及成都一周四班，削減航班約九成。

此外，林鄭月娥還宣布，所有由內地回港的旅客及港人，都需要採取隔離措施14天。她指出，希望措施於2月8日凌晨生效，讓市民可於未來兩天安排自己回港。她並形容措施嚴厲，其後的時間如非必要不應離港或由外地返港。針對連日來香港醫護人員及部分市民所提出的“封關”提議，林鄭月娥強調指，要完全一刀切兩地交流並不可行，過去措施證明減少跨境人流是切實可行。她又稱，社會要放下分歧，對抗疫情。林鄭月娥並進一步宣布，港府將設立100億元防疫基金，協助於受影響的行業，尤其需繳租金的商戶。她並希望業持主同舟共濟精神，提供協助。值得一提的是，林鄭月娥在記者會上並為昨日有關配戴口罩言論，“因表達不清楚引起誤會”道歉。她解釋稱，當時要指出，政府要優先照顧醫護和前線提供公共服務人士的需要，所以會因應風險評估原則，決定官員是否在公開場合配戴口罩，所講對象是主要官員，希望他們以身作則，減少非必要情況下，配戴口罩，以減少用量。

林鄭月娥提出，為有效減低社區傳播，要加大力度減少社會接觸，包括停課、在家工作，暫停和取消社交活動，呼籲市民配合策略，企業要彈性處理，盡量留在家中，如有需要外出，要注意個人衛生，包括在有需要時配戴口罩。另據香港電台報道稱，隨着疫情在近期的持續，香港西醫工會會長楊超發介紹指，不少私家醫生反映缺乏口罩，現時最少有10多至20間診所被迫暫停運作。他說，擔心如果口罩繼續短缺，未來可能會有數以百計的診所停診，若一如專家所料，疫情到4、5月達到高峰，但屆時仍未有供應的話，估計大部份私家醫生要停診。就在林鄭月娥周三召開記者會當天，為爭取全面封關的醫管局員工陣線第三日發起罷工，工會表示截至當地時間下午4時，超過5000名香港醫護會員參與罷工。工會稱，仍希望林鄭月娥加入談判，強調若港府回心轉意，就會呼籲會員返回工作崗位。