美國公司免費提供給中國治療新冠病毒的新藥被武漢病毒所搶先註冊專利

由美國吉利德科學公司（GILEAD）研發的“瑞德西韋”(Remdesivir)實驗性廣譜抗病毒藥物治癒了一例美國本土新型冠狀病毒患者，該公司將此藥免費提供給中國，從2月3日起在北京中日友好醫院進行臨床試驗。不過有網友4日驚奇地發現，“瑞德西韋”被武漢病毒研究所搶注了發明專利。

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“瑞德西韋”原本是針對伊波拉病毒而開發。1日，美國科學家在《新英格蘭醫學雜誌》上報導了本土第一例新冠病毒肺炎患者治癒案例，感染者使用的藥物就是“瑞德西韋”。據報道，“瑞德西韋”並沒有在美國申報專利。

不過，“瑞德西韋”卻被武漢病毒研究所搶注了發明專利。美國中文《世界日報》5日報道說，武漢病毒研究所官方網站4日晚間發布了一條標題不顯眼的消息寫道：“我國學者在抗2019新型冠狀病毒藥物篩選方面取得重要進展”，文中稱：“對在我國尚未上市，且具有知識產權壁壘的藥物瑞德西韋，我們依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發，在1月21日申報了中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途），並將通過專利合作協定（PCT）途徑進入全球主要國家”。

《世界日報》的報道說：網友看到消息紛紛表示驚訝與不解並提問：武漢病毒研究所對“瑞德西韋”申報中國發明專利竟然是在1月21日，這個現象十分“詭異”，這是什麼神操作？