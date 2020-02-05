香港確診三宗本地傳播當局擔心或出現“大規模隱形傳播”

香港發現新的冠狀病毒之後，戴着口罩和雨衣的居民自願對行人進行體溫監測 2020年2月4日

衛生署衛生防護中心（中心）5日發出公布指，正調查三宗新增新型冠狀病毒感染確診個案，至今本港確診個案共18宗。由於三宗新增個案初步判斷均屬本地傳播，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，基於香港至今已先後已有四宗本地感染個案，且無明顯病源，顯示本地“有隱形傳播正在發生，不排除未來有大型傳播爆發”。

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衛生防護中心會就上述個案通報世界衞生組織、國家衞生健康委員會、廣東省衞生健康委員會和澳門衛生局。

衛生防護中心發言人在5日清晨發出的公布中說：“根據中心的初步流行病學調查顯示，該三宗新增確診個案將列為本地感染個案。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。”

三宗新增個案的第一宗，涉及一名64歲女子，過往健康良好，居於九龍常盛街半山壹號。她自1月23日出現咳嗽，並向私家醫生求診，其後於1月30日開始發燒，並向另一名私家醫生求診。她於2月1日出現呼吸困難，到伊利沙伯醫院求醫併入院接受治療。病人於2月3日被轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療，現時情況危殆，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

衛生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。根據病人兒子提供的資料，她於潛伏期內沒有外游，主要往返住所及她開設於佐敦恆豐中心的店鋪。病人的家居接觸者，包括兒子、媳婦、兩名內孫及家佣，沒有出現病徵，將送往檢疫中心接受檢疫。

當局呼籲曾於1月23日至2月1日到訪病人位於佐敦恆豐中心店鋪Fresh Up的人士，以及曾於2月1日上午約11時從病人寓所接送她及其兒子到伊利沙伯醫院的一名的士司機，請致電衞生防護中心熱線。

第二宗新增個案涉及一名60歲男子，有長期病患，居於藍田康田苑裕康閣。他於1月22日出現發燒及肌肉痛，自1月30日出現呼吸困難，病人同日先到基督教聯合醫院求醫，其後到將軍澳醫院求診併入院接受治療。病人在病發後至入住將軍澳醫院前期間曾先後向四名私家醫生求醫。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外游，主要逗留在家中。病人的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送基督教聯合醫院接受治療。

第三宗個案涉及一名25歲男子，過往健康良好，居於土瓜灣馬頭圍道183號。他於1月28日出現發燒，並於1月29日出現咳嗽、流鼻水和腹瀉，同日到香港浸信會醫院求醫。他於2月3日再到香港浸信會醫院求診，並被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外游。病人的妻子沒有出現病徵，將被送到檢疫中心接受檢疫。

當局又呼籲曾於2月3日下午約2時從香港浸信會醫院接載病人到威爾斯親王醫院的一名的士司機，請致電衛生防護中心熱線。