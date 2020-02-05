驚現新冠病肺炎確診病例 日港兩艘油輪7千餘人遭海上隔離

日本厚生勞動省周三對外宣布，此刻正在橫濱港隔離中的一艘郵輪“鑽石公主號”(Diamond Princess)上，確診了10例新型冠狀病毒肺炎感染者。源頭系一香港確診病患，該郵輪上3700人目前正在海上隔離。與此同時，香港啟德郵輪碼頭停靠的“世界夢號”（World Dream）因之前曾接載過確診感染新型肺炎的病人，香港衛生署表示完成檢疫前船上3600餘人不得下船。

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據日本厚生勞動省的消息指，此刻正在橫濱港隔離中的 “鑽石公主號”油輪上，確診了10例新型冠狀病毒感染者，當地時間早上8點，這些病例已被轉移至橫濱所在神奈川縣相關醫療機構。位於東京的油輪運營公司介紹稱，該船的額定乘客數約為2700人，船員約1100人。乘客中大部分是日本人，還有來自其他國家和地區的乘客。另據香港衛生防護中心公布的消息顯示，被認為是傳染源頭的是一名80歲的香港病例，他曾於1月10日從深圳羅湖口岸到中國內地逗留過數小時；17日，他與兩名女兒同行乘坐飛機從香港抵達東京；19日開始咳嗽，20日在橫濱港登上了該艘名為“鑽石公主號”的郵輪；於25日抵達香港啟德郵輪碼頭。在停靠香港後，事發的“鑽石公主號”郵輪駛往越南與台灣，並於2月1日停靠沖繩那霸。該郵輪原定於2月4日返回橫濱港，但日方在得知上述消息後，提前召回了該郵輪。

針對這一事件，日本厚生勞動省大臣加藤勝信在當天的記者會上透露稱，10名感染者中沒有重症患者。據悉，該油輪確診的10名患者除一名菲律賓籍工作人員外，還包括2名澳大利亞乘客，3名日本乘客，3名來自香港的乘客和1名來自美國的乘客。據了解，截至目前，對油輪上3700人的健康檢查與樣本採集工作已結束，被取樣對象為有癥狀的人與密切接觸者，共計273人，目前已得出31人的檢查結果，其中10人為新冠病毒陽性。另在香港方面，據香港01報道稱，同樣正在接受隔離的“世界夢號”上月前由廣州前往越南的一批旅客中，有三名內地客確診武漢肺炎，郵輪於本周一接獲中國相關部門通知的消息，及後上周日（2日）新一批由香港登船的旅客，本周二抵達台灣後遭拒登上岸，郵輪隨後於周三提早返抵香港。香港衛生署於同日介紹檢疫進度時表示，目前船上共有3600人，包括約1800名乘客，當中九成為香港居民，衛生署衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康醫生強調稱，船上的乘客全部均不曾接觸確診內地旅客。

梁耀康提出，衛生署人員在周三早晨於油輪泊岸後已立即上船開始檢疫工作，在檢疫工作完成前，沒有衛生署人員許可下，所有乘客及員工均不可下船。衛生署人員目前於船上進行檢疫工作，包括向每一個乘客及員工收集健康申報表，了解是否有病症，又會進行體溫檢察，了解是否有發燒情況。報道稱，船上有三十多位員工出現病症，當中三人曾有發燒情況，目前已退燒；衛生署將三人送往公立醫院隔離進行測試。另外，衛生署人員亦會向三十多位員工檢取樣本，進行檢疫。隨着近期陸續有多名搭乘郵輪出遊的乘客被確診為新型冠狀病毒肺炎，代表全球60家成員的國際郵輪協會(CLIA)已發布最嚴格的禁令，拒絕所有中國大陸出發或者途徑中國大陸的乘客和船員登船。這也意味着郵輪公司短期內已經基本撤出中國市場，中國郵輪市場進入了“冰封期”。