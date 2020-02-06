上海如封城? 中國網絡驚呼中國與世界經濟將玩完

中國至此有27座城市封城抗疫，其中溫州、杭州、寧波等都離上海很近，也是大上海的一部分。這些城市封城後，疫情危機將逼近上海。南京遭決定封城後，網絡憂慮上海受到嚴峻威脅。

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據東森新聞今天報道，中國大陸27座城市封城抗疫，網曝：上海若封了全世界經濟完蛋。報道稱，溫州、杭州、寧波等都離上海很近，也是大上海的一部分。這些城市封城後，疫情危機將逼近上海。

為了控制武漢肺炎疫情，中國大陸許多城市“封城”，目前有27座城市進入“封閉式管理”。據5日PPT上有一名網友問卦，“大家期待上海封城嗎？”恐慌和危險正在籠罩着大陸，身為“中國大陸經濟中心”的上海可能會面臨到空前危機。

該報道說，上海號稱“中國經濟首都”，擁有2000萬的居民，往來人口更是高達數千萬。一名網友在PPT發文表示，“現在寧波、南京、杭州都已經封城了，上海剛好又被圍在中間，是不是代表上海也快被封城了呢？大家期不期待上海封城？”貼文一出立刻引來眾多網友回復，“一旦上海封了，代表中國今年經濟也完蛋了”、“上海不敢封，不然A股會烙賽更嚴重”、“封了全世界經濟完蛋”。

據該報道說，目前大陸已有27座城市已經對外封鎖，包括湖北省（武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市、黃岡市、鹹寧市、赤壁市、孝感市、黃石市、荊門市、宜昌市、恩施市、當陽市、十堰市、隨州市）、浙江省（溫州市、杭州市、樂清市、寧波市）、河南省（鄭州市）、山東省（臨沂市）、江蘇省（南京市、徐州市）、福建省（福州市）、黑龍江省（哈爾濱市）。