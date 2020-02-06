不聽北京吼 法國荷蘭決定延長停飛中國至3月15日

法國與荷蘭航空公司今天宣布將延長停飛中國航班的決定至3月15日。中國官方今天批評世界各國停飛中國航班過分反應。中國外交部批評世界各國沒有聽從世界衛生組織以及世界航空組織的建議而停飛，上述聯合國屬下的兩個組織不建議停飛中國。

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據法新社今天報道說，武漢肺炎，法荷聯航航空集團延長停飛中國至3月15日。

法荷航空集團（Air France-KLM）今天表示，在中國正疲於控制2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎病毒）疫情的同時，集團旗下飛往中國的班機停飛期限將延長至3月15日。

這家由法國航空（Air France）與荷蘭皇家航空（KLM）合並組成的航空公司，先前已暫停往來中國的所有班機至2月9日，並從上周開始將僱員載離中國。

法荷航空集團聲明表示，如果情況允許，公司將自3月16日起逐步重啟飛往北京、上海的航班；再從3月29日起恢復正常班表，屆時包括飛往2019新型冠狀病毒起源地武漢市的班機也會重新營運。

據法國航空說：「自從武漢肺炎爆發以來，法航一直監測中國的即時疫情狀況，且與國、內外的衛生當局密切合作。」

法新社說，武漢肺炎已造成逾550人死亡，確診病例逾2.8萬人。因為擔心暴露在病毒中，許多航空公司乘客數下滑，有數家航空公司已經暫停飛往中國甚至是香港的班機。