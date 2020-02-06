官方罕見未刪 微信一片淚惜:被訓誡醫生李文亮一線救人感染冠狀病毒今晚去世了

中國微信因被訓誡醫生李文亮去世而震動，不同微信群一片英雄走好的惋惜聲。2月1日，李文亮確診新型冠狀病毒肺炎。此前，李文亮以及其他數位武漢醫生在不同群組報告武漢肺炎病例與病人狀況，並附帶衛生部門文件，但被維穩，警方以傳播謠言罪傳喚訓誡。中國最高法院壓力之下發文，語焉不詳為李文亮正名。李文亮於2月6日晚搶救無效去世。

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據微信轉述北京新京報消息，指武漢被訓誡醫生李文亮去世。該報記者2月6日晚間從武漢市中心醫院內部獲悉，曾被訓誡的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮於2月6日晚搶救無效去世。

2月1日，李文亮確診新型冠狀病毒肺炎。

據該報道說，2019年12月30日下午，李文亮在同學群里提到，“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”“最新消息是冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型”。

2020年1月1日，武漢警方發布通報稱，一些網民在不經核實的情況下，在網上發布、轉發不實信息，造成不良社會影響。公安機關經調查核實，傳喚8名違法人員，並依法進行了處理。兩天後，李文亮收到警方的訓誡書，警方認定“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”的言論，不屬實。

1月12日，李文亮因發燒、咳嗽在武漢中心醫院呼吸與重症醫學科監護室接受隔離治療。2020年2月1日，李文亮確診新型冠狀病毒肺炎。他發表微博稱，“今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了”。

今夜微信群響起一片英雄走好的惋惜聲。