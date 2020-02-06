德國新冠病毒患者達13人

德國出現了第13起新冠病毒患者。德國衛生部長斯潘不排除還會出現更多患者的可能。

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據德國電視一台報道，德國現出現了第13起新冠病毒患者，此人是巴州一位患者的妻子。巴州衛生部周四宣布，在她身上檢測到病原體。數天前，這一對夫婦的兩個孩子已感染了病毒。據醫生說，小孩跟母親一樣沒有癥狀。首先患病的父親健康狀況已很穩定。

德國現共有13人感染了新冠病毒，並被隔離。其中兩位是從湖北省接運回來的德國僑民。其他患者都與德國巴州Webasto公司有關。一位中國僱員日前來到該公司，舉辦了一次研討會。隨後，多位員工被感染。而這位中國僱員回到中國後，才被發現患有新冠病毒。有一位德國度假者在西班牙度假時，被發現患有新冠病毒，現已被隔離。這位26歲的男子也來自巴伐利亞，與Webasto公司的一名員工有接觸。

RTL電視台報道說，德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）周三訪問了普法爾茨小鎮格默斯海姆檢疫站。他表示，新冠疫情尚未達到高峰，在中國還沒有，在世界和德國就也沒有。德國不排除出現新患者的可能。

據萊茵蘭-普法爾茨州衛生部消息，從中國返回的1百多名德國僑民再次接受了檢查，沒有發現新的冠狀病毒患者。歸國僑民目前全都狀況良好。各方致力於使他們的兩周隔離期過得愉快。

就是否該引入入境限制，斯潘表示，在美國設定入境限制後，歐洲是否應採取入境限制，已成為公眾輿論討論的問題。

據西德意志廣播電台報道，柏林夏里特醫院已從巴州患者身上獲得了新冠病毒，並正在研究能治療該病毒的藥物。醫院發現，患者有可能幾乎沒有癥狀，但卻攜帶有很多病原體。這加大了及時發現和隔離患者的難度。夏里特醫院決定，將病原體寄給歐洲各研究機構，以便多方努力，儘快找到對症藥物。