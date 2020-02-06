武漢肺炎國際多停飛中國 北京斥反應過度並威脅反告

武漢肺炎疫情持續，多家國際航空公司暫停飛往中國航班，中國民航局表示，正申請開通串飛航線，力爭國際航線“不斷航”；中國外交部則批評，採取斷航的國家是“過度反應”並說已向有關國家提出嚴正交涉。。

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據中央社今天報道說，多家航空因疫情停飛中國，北京批過度反應。消息說，中國國務院聯防聯控機制6日召開新聞發布會，對於國外多家航空公司暫停往來中國的航班、中國如何保障有出入境需求的旅客，中國民航局運輸司司長於彪表示，已要求各航空公司克服困難，力爭保證國際航線不斷航。

中央社說，根據中新網的文字實錄，於彪表示，中國國際航空公司正在申請開通國外串飛航線，如此可以同時飛國外幾個城市，也是當前形勢下的一種選擇。此外，於彪提到，目前中國民航局已經組織了12架次的加班包機，載回滯留海外的1500多名湖北籍旅客，還將繼續安排包機接回目前仍滯留在外的中國旅客。

消息說，由於2019新型冠狀病毒感染的肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，截至目前，英國航空、美聯航、香港國泰、芬蘭航空等都已宣布停止或者減少飛往中國的航班班次。

根據央視新聞app，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上說，中方對疫情已經“採取了最徹底、最嚴格的防控舉措，防控工作正在取得積極成效”，並指世界衛生組織也不贊成甚至反對對中國實施旅行和貿易等限制。

據華春瑩說，對有關國家無視世衛組織專業權威建議、不遵守國際民航組織的公告表示不滿和反對，已向有關國家提出嚴正交涉。有關作法不僅無助於防控疫情，反而人為製造恐慌，嚴重干擾國際正常人員往來與合作，干擾國際航空運輸市場秩序。據華春瑩說，中國敦促有關國家不要過度反應，從維護雙邊交往合作大局出發，不要限制雙方航空公司運營航線航班，按照世衛組織和國際民航組織的建議立即修改政策。