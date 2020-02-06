武漢肺炎 中國疫情新報 習近平發新指示 李克強已回北京

根據中國國家衛生健康委員會周四發布截至2月5日24時新型冠狀病毒感染的肺炎疫情最新情況，中國新增疑似病例5,328例，新增死亡病例73例，新增治癒出院病例261例，當日解除醫學觀察的密切接觸者21,365人。中國官方消息說，中國國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議。中國國家主席習近平昨天指，疫情防控正處於關鍵時期。

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據路透社今天報道說，2月5日中國大陸新增新冠病毒肺炎確診病例3,694例，新增死亡病例73例。

根據中國國家衛生健康委員會周四發布截至2月5日24時新型冠狀病毒感染的肺炎疫情最新情況，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3,694例，新增重症病例640例，新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龍江1例、貴州1例），新增疑似病例5,328例，新增治癒出院病例261例，當日解除醫學觀察的密切接觸者21,365人。

截至2月5日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例28,018例，累計治癒出院1,153例，隔離治療26,302例（其中重症病例3,859例），累計死亡病例563例，現有疑似病例24702例。累計追蹤到密切接觸者282,813人，尚在醫學觀察的密切接觸者186,354人。

該報道說，中國國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議，會議指出在前期針對疫情防控已出台措施基礎上，再推出一批支持保供的財稅金融政策；用好專項再貸款政策，支持銀行向重點醫療防控物資和生活必需品生產運輸和銷售的重點企業包括小微企業提供優惠利率貸款，由財政再給予一半的貼息，確保企業貸款利率低於1.6%。

消息說，中國國家主席習近平周三稱，疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要；要嚴格執行疫情防控和應急處置法律法規，加強風險評估，依法審慎決策，嚴格依法實施防控措施，堅決防止疫情蔓延。