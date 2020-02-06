李文亮之死引發民意慟哭 傳人民日報人悼文悲指我們傷慟於你的死亡竟不是謠言 微信等已經刀砍敏感文

據多維新聞今天報道說，北京時間，2 月 6 日，因感染新型肺炎，武漢市中心醫院醫生李文亮搶救無效去世。李文亮這個名字出現在公眾的視野不足一個月。2019年12月30號，李文亮在同學群里提到，“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”“最新消息是冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型”。李文亮被確診的消息何嘗不是李文亮對自己吹哨人身份的一個自證。據網絡傳播人民日報人的悼文，指我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言……微信等中國媒體留言已經及時做出嚴厲刪消。。

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據網傳多維消息，北京時間，2 月 6 日，因感染新型肺炎，武漢市中心醫院醫生李文亮搶救無效去世。李文亮這個名字出現在公眾的視野不足一個月。2019年12月30號，李文亮在同學群里提到，“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”“最新消息是冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型”。

2020年1月1日，武漢警方發布通報稱，一些網民在不經核實的情況下，在網上發布、轉發不實信息，造成不良社會影響。公安機關經調查核實，傳喚8名違法人員，並依法進行了處理。兩天後，李文亮收到警方的訓誡書，警方認定“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”的言論，不屬實。

1月12日，李文亮因發燒、咳嗽在武漢中心醫院呼吸與重症醫學科監護室接受隔離治療。直到2020年的2月 1 日，李文亮才在個人微博公布了確診感染的消息，“今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了”。

這則確診的消息何嘗不是李文亮對自己吹哨人身份的一個自證。

可如今他去世了，身後還有一個也不幸感染的妻子和一個還沒出生的孩子。

“那美好的仗我已經打完了，應行的路我已行盡了，當守的道我守住了。 從此以後，有公義的冠冕為你留存。”

蛾摩拉城配不上義人。

該文章說，再見英雄，為眾人抱薪者，已凍斃於風雨。

中國微信瘋傳轉自稱為是人民日報上海分社弘冰社長的淚文：我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言……你從來和謠言無緣，卻被迫因“造謠”而具結“悔過”。現在，因為不信你的“哨聲”，你的國家停擺，你的心臟停跳……還要怎樣慘重的代價，才能讓你和你們的哨聲嘹亮，洞徹東方。

據設址在美國的文學城網民留言， nip 發表評論指，"誰給的權利"? 憲法！的確，他沒有什麼上級的授權，他本着“懸壺濟世”之心，冒“造謠”之險，向百姓發出自己專業領域的警示，這就是英雄！他對這個每天演着”上級授權後才能披露信息“荒唐戲碼的人間，也許有些失望。如果是這樣的話，那麼別擔心，這城裡城外有良知的人，會記住您，感謝您。您的名字和這個民族其他英雄一樣，會青史留名，永垂不朽！

自封西雅圖市委書記發表評論稱RIP 現代的使徒保羅，那美好的仗我已經打完了，應行的路我已行盡了，當守的道我守住了。 從此以後，有公義的冠冕為你留存。

良知1112 發表評論說，難過，希望醫生沒有白白犧牲！

吃貨2001 發表評論於 2020-02-06 08:55:03

一點小看法發表評論指那美好的仗我已經打完了。。。凄然淚下！！！RIP，天國有你的位置。

worley 發表評論於 2020-02-06 08:54:26

習近平和其它隱瞞疫情官員應該被審判。中共獨裁集團隱瞞疫情，錯過了治理疫情的黃金時間，還說“不會人傳人，可防可控可治”，不僅坑害了大量無辜的湖北人，還坑害了其它省份中國人和世界各國。

據樹沒皮怎辦發表評論，一個國家只允許一種聲音，是一種悲哀。還會導致災難。很普通的公民行使憲法上保護的言論自由權利，很普通的專業人士微信上的一個善意提醒，就可能被一個派出所以“妨礙社會秩序”“造謠”“尋釁滋事” 而壓制並追究刑事責任。 “神聖”的具有“最高法律效力”的憲法，到了派出所那裡，成了廢紙。

akiller 發表評論轉發人民日報上海分社弘冰社長的淚文：

我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言……你從來和謠言無緣，卻被迫因“造謠”而具結“悔過”。現在，因為不信你的“哨聲”，你的國家停擺，你的心臟停跳……還要怎樣慘重的代價，才能讓你和你們的哨聲嘹亮，洞徹東方？

空城之主 發表評論說，多維是共產黨外圍喉舌，也造反了。因為事態發展越來越令人髮指。文章寫得好！

據黎叔叔評論，一定要保護好他的妻兒，最好送到條件更好點的北京上海去治療。

據eachnet88 發表評論，轉移視線。投毒的還逍遙法案。五百萬出逃沒幾個染病的。九百萬留下的卻立馬感染百萬。沒經歷又一波大面積投毒我絕不相信。一看人家要送藥馬上搶先註冊，阻擾人送藥。從頭到尾的人禍。武漢病毒所。

據eyeyama 發表評論指，非常可惜這麼有才華的醫生出身在一個不民主的國家。Condolences to the family.

泰傻發表評論說，文亮同志已被黨和政府及時平反，境內外敵對份子不要趁機興風作浪。