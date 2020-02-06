武漢肺炎 李文亮生死存疑 多方哀悼逝世 武漢院方則說仍在搶救?

據自由時報今天報道說，中國媒體《生命時報》6日晚間在微博發文，記者指稱李文亮因感染2019新型冠狀病毒，已在晚間9時30分病逝。《澎湃新聞》6日深夜11點多報導，依《中新網》記者引述李文亮同事周姓醫師證實，醫院晚間為李文亮插管急救，仍回天乏術，但院方尚未宣布死訊。

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據自由時報今天說，中國武漢肺炎的“吹哨人”、34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮6日驚傳病危，一度傳出不幸病逝。武漢中心醫院7日凌晨零點38分特地在官方微博發文，強調李文亮病危，院方正全力搶救中。

中國媒體《生命時報》6日晚間在微博發文，記者指稱李文亮因感染2019新型冠狀病毒，已在晚間9時30分病逝。《澎湃新聞》6日深夜11點多報導，依《中新網》記者引述李文亮同事周姓醫師證實，醫院晚間為李文亮插管急救，仍回天乏術，但院方尚未宣布死訊。

該報道說，但《中新社》旗下《中國新聞周刊》微博6日深夜指稱，李文亮病危，仍在加護病房搶救中。該媒體在微博發文，引述武漢協和醫院一名醫生說，指李文亮晚間9時30分心跳停止，但用了葉克膜進行搶救。

該報道說，李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生，去年12月30日在同學群組發布訊息稱，他看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，有7名疑似病患，提醒同學注意防護。該訊息在微博流傳後，今年1月3日公安局找到他並指他發布“不實言論”，提出警示、批評，要求籤下訓誡書。

李文亮後來繼續看診，在接診武漢肺炎患者後，1月10日他開始出現咳嗽癥狀，11日發燒，12日住院，當時他就質疑為什麼官方通報“還在說沒有人傳人、沒有醫護人員感染”。他來住進加護病房，經數次檢測後確診感染新型冠狀病毒，本月1日他在自己的微博上公布確診消息。

該報道說，李文亮搶救不治的消息傳出後，中國網友紛紛在微博上發文哀悼，“國家欠他的鄭重的道歉！！”、“何時還他一個公道？”有不少微博網友也發現，中共黨媒《環球時報》有關李文亮病逝的發文已刪除，微博也疑似降低這起事件的搜尋熱度，留言區也被“和諧”，網友質疑當局有意把事情壓下來。

世界日報今天報道，根據新浪微博，新型冠狀肺炎(2019-nCoV，俗稱武漢肺炎)第一個吹哨者──34歲的武漢眼科醫師李文亮傳不治，他是向世人發出疫情警告的第一人，有懷孕的妻子和5歲孩子，但中國武漢中心醫院官方微博在當地7日深夜12時38分(美東時間6日上午11時38分)表示李文亮病危，已裝上葉克膜全力搶救中。

許多中國網友在網上看到李文亮死訊，紛紛表示惋惜，並痛罵中共體制和對疫情的態度。

該報道引據網上消息，李文亮是在6日晚間病危，至7日0時，李停止心跳三個多小時。