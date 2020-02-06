武漢肺炎 武漢定點醫院無力收治輕症患者

在中國新型冠狀病毒疫情的中心城市武漢，定點收治醫院開始只收治重症或危重症病人，同時越來越多的中國城市採取了限制人員流動的措施，以幫助遏制病毒的快速傳播。

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據華爾街日報今天報道說，中國冠狀病毒感染病例超2.8萬，武漢定點醫院無力收治輕症患者。在中國爆發新型冠狀病毒疫情的中心城市武漢，定點收治醫院開始只收治重症或危重症病人，同時越來越多的中國城市採取了限制人員流動的措施，以幫助遏制病毒的快速傳播。此次疫情已導致逾500人死亡。

世界衛生組織(World Health Organization, 簡稱WHO)周三報告的新增病例出現了單日最大增幅，該機構表示正在尋求6.75億美元的資金，以幫助各國加強公共衛生能力，防止新型冠狀病毒的蔓延。

據該報道說，這種病毒已經讓中國湖北省的醫療系統不堪重負，一線醫療人員被迫拒收病人，同時中國政府在爭分奪秒修建新醫院。冠狀病毒疫情去年12月在湖北省省會武漢爆發。周日，一家擁有1,000張床位的醫院在武漢完工並開始接收患者，另一家擁有1,600張床位的醫院定於周三投入使用。這兩家醫院的建設計畫是不到兩周前宣布的。武漢已有20多家醫院被指定用於新型冠狀病毒感染患者的治療，其他一些設施也在被徵用。

武漢市委副書記胡立山在周三晚間的新聞發布會上表示，由於缺乏可用床位，許多確診患者沒能被定點醫院收治。他稱，情況令人痛苦和揪心。中國國家衛生健康委員會（簡稱：衛健委）疫情應對小組成員蔣榮猛表示，醫療資源不足是武漢確診病例死亡率較高的原因之一。據蔣榮猛周二接受中央電視台採訪時表示，武漢的醫療資源，尤其是ICU隊伍，不足以應對此次疫情的重症救治。根據衛健委的數據，武漢確診病例的死亡率為4.9%，是全國2.1%死亡率的兩倍多。