武漢肺炎 浙江驚有15秒被近距離傳染

武漢肺炎傳染力巨大，中央社引述中國官方媒體報道，中國浙江省寧波市一名56歲男子，因為出門去市場買菜沒戴口罩，在菜攤與一名帶原女子近距離共同駐留僅15秒鐘，就被傳染武漢肺炎。據中國官方媒體稍早說，成都一個菜市場，攤商與顧客都戴上口罩防疫。

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據中央社今天報道說，近距離15秒寧波男子被傳染武漢肺炎。該消息說，中國浙江省寧波市官方昨天通報，一名56歲男子因為出門去市場買菜沒戴口罩，在菜攤與一名帶原女子近距離共同駐留僅15秒鐘，就被傳染武漢肺炎。

據寧波市江北區政府官方微信“江北發布”5日通報一例新型冠狀病毒感染肺炎確診病例的活動軌跡訊息。他在4日被列為確診病例。通報稱，經流行病學調查，這名56歲男子發病前14天內無疫區居住及旅行史，未有野生動物接觸史，與江北區之前確診患者不相識。病發前活動軌跡主要在江北轄區，活動地包括雙東坊菜場、清林閑庭菜場、青林灣三江超市、天水三江超市、江北萬達倪阿姨餐廳等場所。

通報並詳列該男子在上述場所的活動時間。

該通報稱，根據江北區公安部門5日比對公共監視器畫面發現，1月23日早上7時47分，這名男子在雙東坊菜場買菜時與一名61歲女子在同一攤位有過短暫（約15秒）的近距離共同駐留，且兩人均未佩戴口罩。

據寧波市衛生健康委員會通報，這名61歲女子3日已被通報確診感染武漢肺炎，她於1日發病。

通報表示，目前，已追蹤到這名男子密切接觸者共19人，均已實施集中隔離醫學觀察。