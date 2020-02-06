武漢肺炎 習近平下令嚴法堵疫 經濟開工違法停工等死陷兩難

中國國家主席習近平周三稱，疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要；要嚴格依法實施防控措施，堅決防止疫情蔓延。因疫情威脅，被迫延遲開工的中小企業面臨巨大資金壓力、甚至關門的風險，但若自行開工，企業主又要承擔法律責任。

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據中央社今天報道說，武漢肺炎肆虐，中國中小企業開工違法不開工等死。俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎肆虐中國，為了防疫，官方宣布延長春節假期，被迫延遲開工的中小企業面臨巨大資金壓力、甚至關門的風險，但若自行開工，企業主又要承擔法律責任。

據路透社報道說，中國國家主席習近平2月5日稱，疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要；要嚴格執行疫情防控和應急處置法律法規，加強風險評估，依法審慎決策，嚴格依法實施防控措施，堅決防止疫情蔓延。

為遏制疫情蔓延，中國多地延遲企業春節後復工時間，綜合陸媒報導，截至2日，共有湖南、廣東、上海等19個省市區內的企業復工時間不得早於9日24時，而吉林不得早於2日24時，湖北不得早於13日24時。

但是因應疫情的復工規定，卻嚴重影響中小企業經營。

報道引據美國之音消息說，4300萬家中國中小企業與一些規模更大的企業也因為這場疫情而面臨危機。

不僅餐飲業，航空、旅遊、娛樂、物流運輸以及批發零售等傳統服務業都遭受嚴重打擊，“收入呈現斷崖式下跌”。

據中國恆大研究院估算，受疫情影響，2020年春節假期7天，中國電影票房、餐飲零售和旅遊市場3個行業直接經濟損失超過1兆元。

該報道說，中國的中小企業貢獻了超過一半的稅收、2/3的經濟產出和80%的城市就業機會，僅是餐飲業就提供了3000萬至4000萬的就業機會。一旦中小企業出現問題，將對增速放緩的經濟帶來更大威脅。

與服務業相比，製造業受疫情的衝擊相對較小，但也面臨長期壓力，企業主擔心停工太久訂單會流失。

但是根據中國法律，若提前復工引起武漢肺炎的傳播，企業將承擔相應的法律後果。