武漢肺炎 習近平無影亮相與李克強14天隔離否仍廣受聚焦

中國國家主席習近平2月5日會見柬埔寨領導人洪森，引發媒體聚焦習近平多天沒有露面原因猜測。中共政治局常委2月3日開會研討應對新型冠狀病毒“武漢肺炎”疫情的防控工作。中國中央電視台《新聞聯播》節目採用“無影”方式報道。李克強曾去武漢視察，官方消息說昨天主持國務院工作會議，李克強是否經歷疫情隔離，也受聚焦。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國廣播公司報道，武漢肺炎疫情：習近平和政治局常委會的“無影”亮相。

報道引述美國有線電視網CNN記者格里菲斯（James Griffiths）在分析報道中指出，多次被報道“親自部署，親自指揮”疫情防控工作習近平，已經多天沒有在中國官方電視、報紙和網絡上“露面”。格里菲斯分析表示，這與中國官媒對中共最高領導人以往的報道方式大相徑庭，特別是每當出現重大國內或國際事件時，中共最高領導人的形象往往是突出於新聞事件的核心報道中。

習近平的形象連續數日在官方媒體上消失，引發各界習近平在哪裡的揣測？從中國互聯網網民、到國際媒體，提問者眾多。中國央視報道播音員一直念了十多分鐘

習近平在哪裡？

此前一次習近平在媒體公開露面還是在1月28日會晤來訪的世界衛生組織WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。當時習近平強調，武漢疫情的防控由他“親自指揮、親自部署”。

接下來連續好幾天，習近平沒有再公開露臉。中國中央電視台的《新聞聯播》沒有報道習近平出席活動的畫面；談到武漢疫情防控時，播出多是李克強主持工作的相關報道和畫面。

該報道稱，在疫情持續延燒、世界各國密切跟蹤並採取相應對策的時候，病毒發源地的國家領導人習近平行蹤成迷。外界紛紛猜測，他究竟到哪兒去了？是否仍在“親自指揮、親自部署”？

周一，中國官媒終於報道，習近平還在“親自指揮”，並主持了政治局常委的會議。不過，這次的露面仍是“無影”。央視有關會議的報道長達13分鐘，播音員一念到底，沒有習近平主持會議和各位常委的任何畫面。同一天，新華社報道也只用了央視播音員。重大新聞的高調報道媒體採用如此不尋常的方式，引發外界諸多揣測。

報道說，有分析認為有可能開的是電話會議，現在被疫情所迫遠程辦公的人很多，中共常委會議或許也不例外。另有分析認為，由於最近總理李克強曾去過武漢，因此常委開會可能都要帶口罩，不播出影像是不願意讓外界看到中國最高權力圈人人戴口罩。

據英國廣播公司說，自從中國高層承認疫情爆發以來，習近平已經數次發表最高指示。但他不僅沒有去過武漢，官媒也從來沒有報道過他去任何一家醫院看望在一線工作的醫務工作者、患者，或者親自前往感謝捐款捐物捐愛心的義工。去了武漢的，是被任命為疫情防控領導小組組長的國務院總理李克強。中國報道稱，國務院總理李克強受習近平委託，於1月27日前往湖北省武漢市考察武漢肺炎疫情，看望慰問患者和醫護人員。

該報道說，李克強去武漢，讓很多人聯想起一個問題：習近平為什麼沒去武漢看看？前幾天，習近平一直沒有公開露面導致中國互聯網上一度盛傳他去了武漢。由於此訊息迄今無從確認，只能繼續當作是傳言。為什麼“親自指揮”、“親自部署”的習近平不上前線去看看？從中國互聯網網民到外媒記者，很多人提出了這一問題。

在國際觀察人士看來，習近平在這次冠狀病毒疫情期間的“無影無形”令人費解。據CNN的記者格里菲斯在訪問了專家之後分析認為，一種解釋是習近平選擇在疫情防控方面“退居二線”以便與事件保持一定距離。因為“絕對權力意味着絕對責任”。這種解釋也意味着某位中共高層人士很可能要為武漢疫情最終負責。

英國《衛報》2月4日的一篇文章也指出，習近平的畫像和最高指示印滿中國各地的橫幅標語，他以往在《新聞聯播》節目中幾乎天天都會突出亮相，而如今國家重大危機關口如此低調，有點“不符合他的一貫性格”。《衛報》報道還援引中國問題專家分析稱，或許習近平是故意這樣。因為他大力集權、把自己打造成中共的核心，如果病毒引發政治動蕩，他面對的風險或許更大。

該報道引述英國牛津大學中國問題專家許慧文（Vivienne Shue）在接受《衛報》訪問時說，“如果形勢改善，他（習近平）可以把功勞收歸自己；如果惡化，他可以把責任推到李克強頭上。”

據BBC說，更多媒體報道指出，習近平從前也曾經“失蹤”過一次。2012年9月，時任中國國家副主席的習近平就從公眾視野消失長達兩個星期。當時外界普遍預測，習近平將接替胡錦濤成為中國下一任領導人。因此，他的“失蹤”引發諸多猜測。後來，還是前香港特首董建華在接受美國有線新聞網採訪時透露，習近平是因為在游泳時拉傷背部，才沒有露面。