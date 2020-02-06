武漢肺炎 27城遭封 半個中國半封閉 下一個遭封大城會是誰?

中國各地至此已有27座城市處於封鎖狀態。最先宣布封城為1月23日的湖北省武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市。其後是黃岡市、荊門市、鹹寧市、赤壁市、孝感市等十多個城市，還有北京市、廣東省廣州市、佛山市、汕頭市。2月2日至4日，浙江省杭州市、溫州市、寧波市、樂清市；河南省鄭州市；山東臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；福建省福州市；江蘇省南京市、徐州市相繼封城，實行全封閉管理，以阻止肺炎疫情蔓延。疫情繼續延擴，下一個遭封所得城市會是誰引發憂慮。

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據自由亞洲報道說，封南京、寧波、福州等27座城市，公安部會議“嚴打”境內外敵對勢力。

中國已進入肺炎疫情大規模爆發期。繼杭州周二凌晨宣布封城，江蘇南京市、福建福州市、浙江寧波市等全國27座城市也宣布封城。這些地區的居住區周三開始，實行全封閉管理，小區內僅留一個進出口，每次進入須配戴口罩及測量體溫和登記身份證。中國公安部再發通知強調“把維護政治安全放在首位”和“嚴厲打擊境內外敵對勢力”。

新型冠狀病毒肺炎肆虐中國，每日新確診病例增至三千多例。截至本周三傍晚六點，中國累計確診病例達24388例，死亡492人。疫情重災區湖北，確診16678例，死亡479人。本周三，繼火神山醫院後，武漢另一間收治新型肺炎患者的雷神山醫院啟用，該醫院可以提供1600個床位。中國官方稱，根據大數據推算，未來兩周是疫情大規模爆發時期，必須阻止疫情蔓延。

目前，中國各地已有27座城市處於封鎖狀態。最先宣布封城為1月23日的湖北省武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市。其後是黃岡市、荊門市、鹹寧市、赤壁市、孝感市等十多個城市，還有北京市、廣東省廣州市、佛山市、汕頭市。2月2日至4日，浙江省杭州市、溫州市、寧波市、樂清市；河南省鄭州市；山東臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；福建省福州市；江蘇省南京市、徐州市相繼封城，實該報道說，行全封閉管理，以阻止肺炎疫情蔓延。

該報道引據澎湃新聞消息，中國公安部2月4日召開應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作第三次全國公安機關視頻會。公安部要求各地警方把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動。當局表示要“及時依法查處網上造謠滋事行為”，北京及周邊地區公安機關要全面啟動京津冀警務一體化和環京“護城河”聯防聯控工作機制，強化安檢防疫等措施，築牢首都安全屏障。

據世界日報今天報道，新冠肺炎讓整個中國“半封閉” 。

該報道指，新冠肺炎疫情升溫，中國各地防疫總動員，祭出嚴格的交通和人員管控措施，截至昨日中國逾40座城市宣布“半封城”或“封小區”，主要的省會城市包括南京、鄭州、寧波、福州等都已經軟性封閉，並逐步擴大至周邊二、三線城市。整個中國形同半封閉狀態，對經濟衝擊面甚巨。