沃達豐把老夥伴華為排斥在歐洲電信核心之外

英國沃達豐公司將把華為排除在其歐洲網絡建設的核心之外。此前英國決定限制華為在5G建設中的作用，歐盟也針對華為設備制定新規。華為長期是歐洲包括沃達豐在內的電信公司合作夥伴。

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沃達豐將把華為排除在其歐洲網絡核心業務之外

Reuters Staff

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據路透社報道說，沃達豐(Vodafone)執行長Nick Read稱，公司將把華為排除在其歐洲網絡建設的核心之外。此前英國決定限制華為在5G建設中的作用，歐盟也針對華為設備制定新規。

英國上個月允許華為在新移動網絡建設中扮演有限角色--頂住美國以安全為由要求禁用華為的壓力--但將華為排除在核心業務之外，並規定華為在不太敏感的廣播網絡中的參與度不得超過35%。

據沃達豐執行長Nick Read稱，“考慮到歐盟的政策和英國政府的決定，我們現在已經決定將華為排除在核心業務之外，”Read周三對記者表示。他認為，“這將需要大約五年時間來實施，成本大約2億歐元。”據沃達豐執行長Nick Read稱“如果我們被迫加速更換，將對客戶和網絡質量產生巨大影響，”他說。“儘管這在英國不是問題，但我不希望在歐洲這樣做。”

他說，這可能導致各項事務延遲兩年至五年，取決於哪些國家決定實施限制。

路透社說，Read沒有說明，沃達豐在歐洲的主要市場，德國、意大利和西班牙中，哪個可能受到影響。

英國數字大臣周三稱，英國將尋求國際盟友開發華為技術的替代方案，用於開發其5G網絡。