瑞德西韋 美國公司免費提供給中國治療武漢肺炎新藥全球專利 傳中國3年未批

武漢肺炎疫情持續蔓延，相關藥物研究引起各界關注。中國科學院武漢病毒研究所早前以抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋，可抑制武漢肺炎病毒為由申報專利。對此，美國吉利德公司回應稱，在2016年已就該藥物對冠狀病毒的用途，在全球申請專利，包括中國，但中國的申請還有待批准。

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據東網今天報道說，武漢肺炎：華研究所搶注專利，美國公司中國申請未批。

該報道稱，吉利德公司回應武漢病毒研究所申報藥物專利。

武漢肺炎疫情持續蔓延，相關藥物研究引起各界關注。中國科學院武漢病毒研究所早前以抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋，可抑制武漢肺炎病毒為由申報專利。對此，美國吉利德公司回應稱，在2016年已就該藥物對冠狀病毒的用途，在全球申請專利，包括中國，但中國的申請還有待批准。

據吉利德公司表示，已注意到該研究所就相關藥物的應用申請專利的情況，但目前任何強制許可等還言之尚早，其所關注的是儘快確認該藥物對新型冠狀病毒的潛在治療效果，加快生產供應，以應對未來潛在的供給需求。

對於武漢病毒研究所的專利申請，吉利德公司認為其無權干涉專利局是否向中國研究人員授予專利，而該研究所的申請是在吉利德提交申請的三年多時間之後提交的；並強調他們將在18個月後發布專利的申請內容。

東網說，惟該研究所至今仍未回應相關事件。