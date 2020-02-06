美國貿易逆差首降 對華貿易戰立功?

美國年度貿易赤字下降，主要與特朗普政府發起美中貿易戰，以及美國能源逐漸擺脫對外依賴等因素有關。據美國官方統計，去年美國的貿易逆差下降1.7%，至6,168億美元，為2013年以來首次下降。這相當於GDP的2.9%，低於2018年的3.0%。

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據英國金融時報今天報道說，美國貿易逆差六年來首次收縮，該報道稱，美國年度貿易赤字下降，主要與特朗普政府發起美中貿易戰，以及美國能源逐漸擺脫對外依賴等因素有關。

美國貿易逆差在2019年出現六年來首次下滑，進出口都有所萎縮。特朗普發起的對華貿易戰提高了成本，切斷了世界兩大經濟體之間的供應鏈。

據美國商務部周三表示，去年美國商品和服務貿易逆差總額較上年下降1.7%，至6167億美元。這是自2013年以來的首次下降。出口下降4%，至2493億美元，而進口下降2.4%，至8659億美元。

華爾街日報今天也報道，美國去年貿易逆差六年來首降，對華貿易逆差大幅收窄。

2019年，美國貿易逆差六年來首次下降，因美國與中國的貿易戰抑制了進口，使美國經濟在消費支出放緩和商業投資疲弱的情況下保持了溫和增長。

美國商務部周三的報告還顯示，特朗普政府的“美國優先”戰略減少了去年的商品流動，出口出現自2016年以來的首降。自稱“關稅俠”的美國總統特朗普承諾，將更多不公平貿易情況下的進口商品拒之門外，重新談判自由貿易協定，以削減逆差。

特朗普曾表示，大幅削減貿易逆差，會使得美國經濟在可持續的基礎上年增長率提高至3%。然而，美國經濟並沒有達到這一目標，2019年增長2.3%，這是三年來最慢的增速，而2018年的增速為2.9%。

在美中貿易戰最嚴重時期，華盛頓對價值數千億美元的包括消費品在內的中國商品徵收關稅，嚴重打擊了進口。

2019年，對政治敏感的對華商品貿易逆差急挫17.6%，至3,456億美元。

該報道說，白宮還與包括歐盟、巴西和阿根廷在內的其他貿易夥伴發生爭執，指責這些國家讓本國貨幣貶值，損害了美國製造商的利益。但這些努力對控制對歐盟的商品貿易逆差收效甚微，貿易逆差達到了歷史最高的1,779億美元。與墨西哥的貿易逆差跳升至創紀錄的1,018億美元。