習近平見洪森 打破神隱7天議論

中國國家主席習近平昨天稍晚會見到訪的柬埔寨總理洪森引發媒體關注，此前多天有媒體指習近平神隱，並有網絡消息根據當地高規格車隊行駛而猜測習近平或秘密視察武漢。洪森或是全球最挺中國外國領導人。習近平會見洪森時說，對於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，中國的防控工作正在取得積極成效。中央社說，這是習近平自1月28日後首次公開露面。

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據中央社今天報道說，習近平隱身7天再露面：疫情防控正取得積極成效。

該報道也是中國官方消息說，中國國家主席習近平5日會見到訪的柬埔寨總理洪森時說，對於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，中國的防控工作正在取得積極成效。

根據央視網消息，習近平5日在北京人民大會堂會見洪森時表示，中國的黨和政府本着對中國人民和國際社會高度負責的態度，採取了“最徹底、最嚴格”的防控舉措。目前，防控工作正在取得積極成效。習近平還說，“中華民族是從艱難困苦中走過來的”，中國有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。

據習近平稱，洪森近期多次力挺中方，今天又特意來中國訪問，體現了牢不可破的中柬友誼和互信，這是詮釋了患難與共的中柬命運共同體要義，中方“深表讚賞”。據習近平說，中方願意落實好中柬命運共同體行動計畫，把中柬關係再推上一個新的台階。

該報道根據央視網，洪森說自己臨時決定在此特殊時候到中國，就是為了展示柬埔寨政府和人民對中國應對疫情的大力支持。據洪森還說，面對疫情，有的國家採取了一些極端限制措施，“這並不可取”，並稱“比疫情更可怕的是恐慌本身”。

洪森3日在韓國訪問時，曾在一場座談會上表示，若中國政府同意，他願意率領柬埔寨政府代表團到爆發疫情的武漢，慰問當地的柬埔寨留學生。

中央社說，不過，這項提議被中方拒絕。中國外交部發言人華春瑩今天表示，考慮到武漢正全力開展疫情防控工作，加上時間倉促，此次不便安排洪森去武漢。

據該報道稱，習近平1月28日與世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會面後，連續7天沒有公開露面，央視新聞聯播也都沒有習近平活動的畫面，引發外界揣測。根據央視報導，這段期間內，習近平曾在2月3日主持中共中央政治局常務委員會會議，研究加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作；5日下午也主持召開中央全面依法治國委員會第三次會議，但相關新聞都沒有播出畫面，只有新聞播報員念稿。

據中央社稱，習近平在這次中國防控疫情的角色和講話都受到關注。1月26日，中共中央成立新型冠狀病毒肺炎疫情工作領導小組，由國務院總理李克強領導。28日，習近平會見譚德塞時則表示，對於防控疫情，“我一直親自指揮、親自部署”。