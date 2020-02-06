華爾街日報被指聯題武漢肺炎稱中國是真亞洲病夫 北京怒斥是辱華

美國《華爾街日報》網站日前在一篇評論文章里，使用了一個標題：“中國是真正的亞洲病夫”，引發涉嫌辱華的強烈爭議，也遭北京怒批。

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據東森新聞今天報道說，中國是真正亞洲病夫？《華爾街日報》辱華標題爆爭議。

報道稱，美國《華爾街日報》網站日前在一篇評論文章里，使用了一個極為聳動的標題：“中國是真正的亞洲病夫”，引發涉嫌辱華的強烈爭議。

該報道引述中國官方媒體指，這篇由美國的保守派外交學者米德(Walter Russell Mead)撰寫的評論文章，使用傲慢又無知的口吻，藉著新型冠狀病狀病毒疫情蔓延“唱衰”中國的經濟和發展前景，但該報給這篇文章配上“中國是真正的亞洲病夫”這 標題，其惡劣程度更超過了文章本身。況且文章的內文里根本沒有出現標題中這般極具侮辱性的文字。

該報道指有消息說，就連《華爾街日報》內部的一些員工，也對於該報會使用這麼一個標題感到難以置信。

據該報道說，在境外的社群平台推特上，《華爾街日報》的官方推特帳號以及文章作者米德的個人帳號，目前也都遭到了眾多華人網友的譴責，並要求該報道歉。然而截至目前為此，《華爾街日報》並沒有就此事作出任何回應。 這個侮辱中國是“亞洲病夫”的標題，仍然PO在該報的官網站和社群帳號上。

消息說，在周四(6日)舉行的外交部例行記者會上，中國外交部發言人華春瑩說：“這位叫作Walter Russell Mead的作者，你應該為自己的言論、你的傲慢、偏見和無知感到羞愧。”據華春瑩接著說：“ 根據美國疾病控制與預防中心1月底公布的報告，2019年至2020年美國流感季已經導致1900萬人感染，至少1萬人死亡，對比這次中國肺炎疫情的實際情況，請問米德先生，你又作何評論呢？”