華盛頓放軟 允武漢肺炎中北京可緩買美國農產品

據美國農業部長珀杜周三表示，如果快速傳播的新冠狀病毒疫情削弱了中國依據貿易協議增購美國農產品的能力，美國必須寬容。中國承諾在2017年採購240億美元的基礎上，2020年至少再增購125億美元美國農產品，2021年至少增購195億美元。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，美農業部長指若疫情影響中國兌現承諾，美國必須“理解”。

據美國農業部長珀杜周三表示，如果快速傳播的新冠狀病毒疫情削弱了中國依據貿易協議增購美國農產品的能力，美國必須寬容。而根據美中1月15日簽訂的第一階段貿易協議，中國承諾在2017年採購240億美元的基礎上，2020年至少再增購125億美元美國農產品，2021年至少增購195億美元。

鑒於新冠狀病毒疫情正威脅中國經濟增長，大宗商品交易商和農業經濟學家質疑，中國是否會兌現2020年購買365億美元美國農產品的承諾。

據美國農業部長珀杜說，“如果他們真的在設法努力了，只是疫情徹底擊垮了經濟，那我們對此必須理解。”珀杜在德州對記者說。珀杜指出，他不是承擔協議條款執行任務的政府團隊的一員。他並未說明美國需要如何調整預期。珀杜說，美國希望中國遵守承諾，但貿易談判人員之前並未預料到疫情。據美國農業部長珀杜稱，“有些不可抗力事件...是必須要謹慎對待的。”

協議文本中包括一項允許延期的災難條款，但中國政府尚未正式觸發此條款：“如果出現雙方均無法控制的自然災害或其他不可預見事件，導致一方無法按時履行協議責任，雙方應當加以討論。”

白路透社此前報道，宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周二稱，疫情將推遲美中第一階段貿易協議將帶來美國對華出口的激增。