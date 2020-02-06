路透社：中國或考慮因武漢肺炎推遲人大選項

中國不僅在國際上孤立，在國內也相互隔離，省與省，一地與一地之間畫界自保。圖為2月1日，江西安全人員在長江一座橋旁檢查外來人員。

武漢肺炎疫情繼續蔓延，局勢不容樂觀。路透社引述中共高層知情人士透露，中國正在考慮推遲全國人大年度會議的選項。

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武漢肺炎爆發後，中國全國各地都採取各種強制措施防止病毒繼續蔓延。自從1月23號疫情中心武漢採取了封城措施以遏制疫情蔓延後，全國各地多個重要城市紛紛跟進。透社報道稱，為數眾多的人大代表目前都被隔離在家中。

在此嚴峻局勢的背景下，原定於3月5號召開的中國人大是否能正常召開受到質疑。路透社周四引述五名知情人士透露，受到新冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情影響，中國高層正考慮推遲召開全國人大年度會議的選項。

報道稱，全國人民代表大會有大約3000名代表，通常3月5日開始在北京召開為期至少10天的會議，以通過立法並公布當年的主要經濟目標。根據12月底的相關通告，今年的中國全國人大的議程包括，常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民法典（草案）》的議案。路透社指出，這是習近平倡導的中國司法改革的重要內容。

但一位高級政府官員告訴法新社，目前 “重點仍然是朝着如期召開會議的方向努力，但是中國正在討論一系列選項，因為(病毒)情況似乎不太可能在3月前得到遏制，” 一位高級政府官員對路透表示。鑒於此事的敏感性， 這位官員要求不透露姓名。

如果此次人大會議最後因為肺炎疫情被延期，則是1995年來的首次。

根據中國衛建委周四（2月6號）凌晨公布的數據顯示，中國內地確診感染人數為28018例，死亡病例563例。