Coronavirus： 法衛生部綠色熱線開通不久 2000人電話諮詢

從2月1日開始，為了減輕緊急救助電話15(SAMU)的負擔，衛生部開通了新冠狀病毒綠色熱線電話諮詢專線，電話為0800 130 000。僅僅開線的第一天上午，已有300多人打綠色熱線。衛生部強調說，綠色熱線功能和急救電話是不同的，諮詢對方不是醫生，他們更多的是給大家提供心理諮詢。

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例如，有一位老人連續打了兩個電話。她問自己的孫子吃了有越南產包裝的餅乾，會不會染上新冠狀病毒？也有一名老人問，她的丈夫很快將從中國旅遊回來。她也意識應該採取隔離的方法，老人家問：怎樣才可以獲得隔離人的籠子？

更多是將出行的人，他們擔心自己會被病毒感染。一名中年男子打綠色熱線問，他很快將去日本和韓國旅行，是不是預先應該準備好口罩和一次性手套？曾經是銀行職員的阿米娜(Amine) 經過培訓後回答這名中年男子，可以諮詢外交部網站。(www.diplomatie.gouv.fr et info-coronavirus)

阿米娜告訴對方，勤洗手是最重要的，也要切記不要和野生動物接觸。她還告訴打電話的人，如果自己戴上口罩心裡感覺更安全的話，可以這樣做。

也有很多上班族打綠色熱線，詢問一些同事從中國返回是否要隔離他們？法國衛生部門聘請的電話諮詢員告訴他們，巴黎機場有相應的措施。如果沒有出現癥狀的情況下，不需要隔離他們。

法國此前在發生埃博拉病毒、甲型流感病毒H1N1、副作用強的複合口服避孕藥Androcur、豐胸、治療甲狀腺疾病常見藥物Levothyrox（左旋甲狀腺素）等醫藥風波時都會開起綠色熱線。其中，在治療甲狀腺疾病常見藥物風波開起這條熱線時，前兩天就有7萬人撥打了熱線電話。

已經有10多年經驗的傑拉勒蒂娜(Géraldine)對法國記者表示，我們深知，打電話的人絕不是為了熱鬧，而是他們心中忐忑不安。在這種情況下，我們就需要耐心地把我們所掌握的一些情況告訴給民眾，減輕人們的思想負擔。