世衛組織總幹事：全球防疫護具數量告急 口罩需求急增百倍

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五警告稱，由於受到在中國爆發的新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，對於口罩、防護服、手套等醫療護具的需求在近期增長了100倍，因此給全球生產供應鏈帶來了“極為嚴重”的影響。

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譚德塞當天在日內瓦世衛組織執行委員會會議上說，“全球正面臨個人防疫裝備的長期短缺。”他指出，這一現象由於受到民間非醫護人員對醫療護具大量購買的影響而更為加重。譚德塞稱，“當需求線遠高於供應線時，諸如囤積護具以力求高價賣出等壞的行為就會出現，而我們則要求各方能齊心協力”。他並進一步介紹稱，“（對於醫療護具）的需求與平常相比上升了100倍，而相應的價格也上升了20倍”。譚德塞稱，這一短期突顯的供不應求現象將會使供應停滯長達4至6個月。他說，他已與醫療護具廠商和發行商進行溝通，以確保讓最需要相應產品的醫護人士首先獲得支持，其次是病人和照看他們的人士。

譚德塞說，世衛組織已經向所有地區發放了包括手套、口罩和呼吸器等相應的醫療設備。他指出，已與世衛組織名下的“流行病供應鏈網絡”加以溝通，其中包括醫療護具製造商、發行商和物流業者，以確保將護具送入需要者手中。他還呼籲“所有國家和企業與世衛組織合作，以確保相應的供應能得到公平和理性的使用，並實現護具市場再平衡”。他說，“為保證大家的安全我們各方都應負責”。據悉，世衛組織名下的這一網絡正關注於針對手術口罩的生產和供應，這則是因為當下需求量的劇增和市場壓力。譚德塞稱，“我們向那些作出僅向醫護從業者供應口罩決定的公司表示謝意”。

另據了解，當地時間周四晚間，富士康科技集團發布消息稱，其在龍華園區首次導入口罩生產線，並於5日實現試產，目前正在申請產品資質認證中。富士康將不僅滿足集團員工防疫需求，還將視情況對外支援輸出。富士康方面稱，藉助自身在生產管理、市場協同、技術輸出等方面的能力與優勢，打通原材料採購、設備製造、產品生產等全產業鏈，從源頭增加醫用口罩的生產供應。相關產能預計在2月底可達到日產200萬隻。同樣就這一消息，作為繼富士康之後蘋果公司的第二大代工廠，和碩董事長童子賢則評價稱，生產口罩沒難度，不過該公司還需進一步評估。