中國國監委：派調查組赴武漢調查李文亮事件

最早對外披露武漢疫情的“吹哨人”李文亮病逝在中國網絡引發輿論風暴，中國官方周五對此作出反應。中紀委國家監委網站發布消息指，將向武漢派出調查組，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。

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34歲的李文亮是最早向外界披露新冠病毒存在的八名醫生之一，卻因散布“不實消息”被警方訓誡。在疫情持續肆虐之際，他的勇敢之舉被中國網民視為“英雄”。李文亮本人也因看診病人被感染，1月10日起身體出現不適，2月1日確診患上新型冠狀病毒肺炎。在就院治療後，於7日凌晨被武漢中心醫院通報去世消息，他的死立即引發中國網民的一片哀悼和憤怒。許多人在微博發帖要求當局向李醫生及其家人道歉，對地方官員進行了大量的批評，“我想要言論自由”也成為微博最熱門的話題標籤之一。

中紀委國家監察委員會網站通知表示，“經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查，向武漢派出調查組，就涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。”

中國官方媒體均廣泛刊載了該消息，但均沒有進一步內容的報道。

根據最新的官方報告，中國新冠狀病毒已經在中國感染了31000多人，其中包括630多人死亡。