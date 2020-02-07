中國第一財經呼籲公布李文亮醫生遭警方訓誡真相

中國第一財經報道：李文亮醫生不經意間告訴了人們一個真相，卻以造謠的名義遭到了警方的訓誡，外行逼迫一位專業人士，在自己的專業領域，承認自己撒謊，這種罔顧科學和事實，罔顧人民群眾健康和生命安全的心態，早就應該反思了！

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中國第一財經報道引述網友說，有關部門欠李文亮一個道歉。顯然，道歉是不夠的，民眾需要的是一個真相，需要一個事實，需要把李文亮被醫院紀檢部門談話，被當地警方帶走定性為造謠者的前因後果，向公眾交代清楚。

外行逼迫一位專業人士，在自己的專業領域，承認自己撒謊，這種罔顧科學和事實，罔顧人民群眾健康和生命安全的心態，早就應該反思了！

但是到目前為止，有些部門還在為武漢警方的處置辯護和背書，認為李文亮說錯了，因為這次不是SARS，所以定性他造謠是對的。這是一種如何不把群眾生命安全當回事的心態？作為一種大多數民眾不知情的疾病，很長時間內，一些機構和專家也很難說清楚的病毒，李文亮醫生以通俗的語言告知自己周邊的好友，通過普通的醫學常識，告知這種病毒的傳染性和傷害性，這難道不是一個有良心、負責任的舉動？後來的事實也證明他是正確的，新冠病毒確實跟SARS有非常大的相似性。

2月7日，經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。

同一天，經武漢市中心醫院申請，武漢市人社局作出《認定工傷決定書》，認定李文亮的死亡為工傷。其工傷保險待遇包括：一次性工亡補助金78.502萬元、喪葬補助金3.6834萬元。如其供養親屬符合條件，還將依法核定並支付供養親屬撫恤金。目前，武漢市人社局已積極協調銀行將一次性工亡補助金和喪葬補助金撥付到位。