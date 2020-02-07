“吹哨人”李文亮病逝引發民眾巨大悲情 網上掀起言論自由呼聲

據中國國家衛生健康委7日公布，截止2月6日24時，中國大陸確診病例共31161人，死亡636人，最近24小時內新增病例3143例，新增死亡73人，其中湖北省死亡69人。

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據中國國家衛生健康委7日公布，截止2月6日24時，中國大陸確診病例共31161人，死亡636人，最近24小時內新增病例3143例，新增死亡73人，其中湖北省死亡69人。

在世界其他地區，包括香港、菲律賓等大約30個國家和地區已確認有240例確診病例，2人死亡。因出現感染病患數千遊客及船員被滯留船上的兩艘游輪之一封閉檢查的兩艘游輪，數千遊客及船員被滯留兩艘游輪之一“鑽石公主號“又發現了41例確診感染者，感染人數達到61人。

周五，在湖北統計的新增死亡病例中，也包括了被稱為疫情“吹哨人”這一的李文亮醫生。

2019年12月30日，李文亮在微信同學群里發布了武漢華南海鮮市場出現疫情的消息。這讓他成了最早向外界發出防護預警的人之一。之後他卻因“發表不實言論”受到醫院通報及警方訓誡。武漢中心醫院於周五2月7日凌晨在微博宣布他在7日凌晨2點58分去世，但在此之前幾小時，中國部分網絡和媒體就已傳出李文亮病逝的消息，哀悼聲瞬時湧現網絡。網友在哀悼的同時，也發出要求反思當前言論自由的“監管標準”，直言中國缺乏包容不同聲音的制度。



據中央社報道指，截至6日晚間11時16分，有關“李文亮醫生去世”在微博熱搜榜獲得超過兩千萬次搜索量、5.4億點閱率以及73萬的討論，高居榜首，但卻在隨後15分鐘內迅速跌至190萬，被指顯然是動了手腳。

在另一網絡社交平台微信，很多人在朋友圈紛紛貼出表達哀悼的燭光圖片，也有人更勇敢地呼籲究責，要求當地官員辭職。

網友以“生受訓誡、死受輿（論）控”形容李文亮近日由生到死的遭遇，眾多人轉貼“為眾人抱薪者，已凍斃！他的墓碑，就是這份訓誡書！”

有人讚揚作為眼科醫生的李文亮“展示出來的專業、勇氣和職業道德，讓他成為一位註定載入史冊的 吹哨人”

也有網友受他啟發，決定“發出自己的聲音”，提出“李文亮醫生病逝後七問”。要求對李文亮醫生所受遭遇及死後的對待給予交代，網民甚至也點名國家喉舌的央視，質疑其第一時間報道對“謠言”的處罰是否有違新聞報導的原則規定？是否要追責，給李醫生一個道歉？法國《世界報》相關報道指，在中國的社交網絡上很少出現如此一致的聲音。

中央社報道指，在李文亮去世後，微博話題“#我要言論自由#”共獲得202.5萬點閱率，相關微博超過8000條，但隨即也被刪除。