商場銀行交通僱員:俄與黑龍江毗鄰的遠東城市強制口罩令

因新型冠狀病毒在中國境內肆虐，東北疫情繼續發展，從2月10日星期一開始，俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克與公眾接觸的職業群體將必須佩戴口罩。

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哈巴羅夫斯克是同名的哈巴羅夫斯克州的首府，是俄羅斯遠東邊疆重要交通樞紐，緊鄰中國黑龍江省。新華社2月7日消息稱截至6日24點，黑龍江省報告新型冠狀病毒感染確診病例新增50例，累計確診病例277例，死亡3人，當天處於醫學觀察的密切接觸者仍有3442人。

面對黑龍江省疫情，哈巴羅夫斯克市政府在2月7日星期五發布了強制與公眾接觸的職業群體佩戴口罩的消息，並解釋稱，“此舉尤其涉及交通領域僱員，商場和銀行僱員，教職工群體，醫護人員等所有在日常生活中和大量人群有密切接觸的職業群體”。公告還表示，“這是為了防止哈巴羅夫斯克流感的繼續蔓延，同時阻止新型冠狀病毒的散播”。

俄羅斯上周統計到兩名新型冠狀病毒確診病例，兩人均為中國公民，分別在烏拉爾的圖門和遠東的赤塔。雖然確診病例極少，但俄羅斯仍舊採取系列極端舉措，包括將遣返染病的外國人，關閉與中國的4250公里的邊境，切斷鐵路運輸，限制航班，對中國人暫停優惠簡化的旅遊簽證手續，暫停向中國勞工發放工作簽證等等。為了保護總統普京，克里姆林宮2月6日宣布即日起系統性對參加普京到場的活動的公眾進行體溫檢查。