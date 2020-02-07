庫德洛：習近平告知特朗普中國會落實第一階段協議

美國白宮經濟顧問庫德洛周五接受採訪時表示，特朗普政府預計不認為中國的新型冠狀病毒感染肺炎疫情會對美國經濟帶來重大影響。

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庫德洛稱在當天告訴媒體稱，“美中兩國元首共同認為疫情或將減緩美國出口和中國購買美國進口的能力，但其帶來的影響將在年內拉平”。美國總統特朗普和中國國家主席習近平在當天就新冠病疫情互通電話，習近平指出，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。我們全國動員、全面部署、快速反應，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰爭。有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。針對兩國貿易問題，習近平強調，中美雙方不久前簽署了"第一階段"經貿協議。中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於世界和平繁榮。

根據美中兩國代表在疫情爆發前不久簽署的"第一階段"貿易協議，其內容包括中方承諾在兩年內購買2000億美元價值的美國商品與服務，對此，在此次兩國元首通電後，庫德洛在接受彭博電視採訪時透露稱，習近平向特朗普確認儘管受到疫情放緩影響，中方仍然會依照"第一階段"協議實現購買美方商品與服務的承諾。而就疫情可能會對美國經濟帶來的影響問題，庫德洛稱，“這包含很多我們尚未清楚的因素，從國內來看我們預見到國民生產總值下降0.2%的可能；這是我們目前所得出的結論”。他說，“不過根據過去經驗及目前的觀測，我們認為其所帶類的影響將是極為微小的”。

此外，庫德洛還強調美中兩國在應對疫情問題上無任何衝突。此前，特朗普在與習近平通話後表示， 相信在習近平強而有力的領導下，中國將會（在應對疫情問題上）取得成功，又說中國紀律嚴明，美國正與中方緊密合作，並提供幫助。他又認為，當天氣開始回暖，病毒有望變弱，然後消失。二人在通話中，特朗普也談到，美國願同中方一道努力落實好協議，共同推進兩國關係。另對英國首相約翰遜於近日決定容許華為有限度參與該國的5G網絡建設，外界憂慮英美貿易關係或受到影響，庫德洛對此向媒體強調，（英方）有關決定不會影響達成兩國貿易協議的機會。被問到特朗普據報與約翰遜就相關議題通電話時曾發生爭吵，是否會影響兩國達成協議，庫德洛直言不會，又質疑報道的真實性。彭斯副總統另在最新接受CNBC頻道訪問，被問到華為會否成為阻礙美英貿易協議可能因素時，立場較為含糊，只稱“大家拭目以待”。