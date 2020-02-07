抗擊疫情 富士康將生產口罩 月底前產2千萬個

面對新冠病毒肺炎繼續肆虐，口罩等醫用防護用品緊缺，台灣電子製造巨頭富士康宣布，該集團在中國深圳的工廠將部分蘋果產品生產轉產用以製造醫用口罩。

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富士康周五其官方微信表示，“口罩現在是我們抗擊疫情的標準裝備。” “在這場戰鬥中，每一秒都至關重要”“我們越早能夠提供這種設備，就可以越快制止疫情，越早挽救生命度過這個困難時期。”

台灣所說鴻海科即大陸所稱富士康公司，是蘋果手機 iPhone及其他國際著名電子品牌的主要加工商。 受新冠狀病毒肺炎疫情的影響，該集團在中國的多個工廠預計都將延長春節假期至2月10日復工。目前武漢肺炎疫情已蔓延至全球20多個國家和地區。

富士康表示：“已成功生產了測試口罩，並正在申請認證。希望到2月底能夠生產2000萬個口罩。”

面對疫情的不斷蔓延，中國外交部已向國際社會呼籲，促請各方向中國捐贈包括手術口罩、醫用防護服和眼鏡在內的醫療用品。

截止周五的最新的官方數據顯示，中國大陸已有31161人被確診感染，其中636人死亡。

報道指，鑒於中國在全球經濟中的舉足輕重的地位，預計該病毒還將對國際供應和製造鏈產生影響。影響程度超過2002-2003年的薩斯疫情影響。

富士康新任董事長劉少年向彭博社表示，富士康今年還將預期提高1％-3％的銷售額，而對一月​​份的銷售增長預期是3％-5％。公司試圖消除外界對其產量下降的擔憂，表示，富士康已經經歷過疫情的考驗，包括2002-2003年的SARS疫情。

另據報道，除了富士康外，目前也有其他多家企業轉產生產口罩，以協助解決外科口罩短缺問題。如美國通用汽車與中國合資企業上汽通用五菱宣布將建立14條生產線，目標是每天生產170萬個口罩。