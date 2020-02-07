新冠狀病毒疫情持續 汽車生產受影響 多個展會被取消

中國新型冠狀病毒疫情引起的危機影響全球汽車生產鏈，一些在中國和亞洲的國際展會被迫取消或者推遲。中國承諾將把對750億美元美國產品的關稅附加稅減半，習近平與特朗普通話顯示中國對華盛頓和解姿態，以便緩解新型冠狀病毒疫情對全球股市和經濟產生負面影響。

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中美領袖安撫世界經濟

中國國家主席習近平2月7日周五與美國總統特朗普通話，習近平表示有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。這是習近平第二次向全球傳遞信心，此前於1月28日習近平雖然與世界衛生組織總幹事譚德塞會晤，但成效甚微，中國股市暴跌，隨後全球股市震蕩。

習近平周五還表示，中美兩國簽署了第一階段貿易協議，中方將認真落實共識，推動中美合作關係。

中美兩國在1月15日簽署了第一階段貿易協議，北京承諾在兩年內購買2000億美元價值的美國商品與服務。中美貿易協議的第一階段將在2月14日後生效，屆時美國將會降低對1200億美元價值中國產品的7.5%關稅。中方也將需要落實對美國商品的採購額與國內的結構改革條例。

美國總統特朗普在通話中讚賞中方準備落實協議的說法，稱兩國將會繼續密切溝通。

美國財政部長史蒂芬·姆努欽此前周四（2月6日）表示，儘管冠狀病毒的爆發已經造成混亂，他承認會對全球經濟產生負面影響，但是不會有重擊。

病毒疫情衝擊全球汽車生產鏈

法新社指出新型冠狀病毒疫情引發的危機正衝擊全球汽車行業，已經從中國蔓延到其他國家，因新型冠狀病毒疫情造成中國製造零部件供應鏈中斷，導致如在韓國的最大汽車生產廠家現代汽車集團宣布本周全面停產。

歐洲汽車生產行業也受到影響，如意大利與美國的汽車品牌菲亞特·克萊斯勒表示如果中國的零部件供應商無法儘快恢復生產，他們將被迫減少生產，該公司可能被迫暫停一家在歐洲的裝配廠的業務。

分析指出未來幾周對全球汽車製造商來說至關重要。由中國生產的零部件用於組裝數百萬輛汽車，而本次冠狀病毒疫情的重災區武漢也是汽車零部件生產和運輸的主要中心，而為了控制疫情，在中國的一些工廠預計要等到2月10日後復工。

其它全球汽車製造商稱關注疫情對汽車製造業帶來的風險。

通用汽車首席財務官指出該集團有多個團隊加緊工作，以避免出現問題。

雖然一些汽車廠商可以轉移生產，但並他們需要時間建立汽車配件產品生產線，讓生產鏈多樣化。

多個重大展會延遲或取消

新冠狀病毒已經造成至少636人死亡，數萬人被傳染，原定於3月底在香港舉行的當代藝術博覽會巴塞爾（Art Basel）已取消，這個全球矚目的當代藝術年會吸引着來自世界各地的藝術家和收藏家，這無疑對香港經濟又是一個打擊。

另外在亞洲已經有20多個大型商品展銷會和會議被推遲或者被取消，如中國歷史最悠久、最大型的展銷會“廣交會”已經被暫停，這些會議期間簽署的銷售合同達數百億美元的成交額。