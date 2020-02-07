新冠狀病毒：穿山甲被懷疑為中間宿主

中國科學家周五宣布懷疑穿山甲為新冠狀病毒的中間宿主，但是其他國家科學家謹慎，等待更多確鑿證據。

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中國華南農大周五開新聞發布會，肖立華教授在會上介紹，中國聯合攻關團隊就冠狀病毒有可能的動物來源進行溯源工作，對多種野生動物的基因組進行了分析，通過分析1000多份基因組樣品，目前鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主，相關研究是通過分子生物學檢測，揭示穿山甲中β冠狀病毒的陽性率為70%。

法新社引述中國相關消息指出隨後進一步對病毒進行分離鑒定，觀察到穿山甲有典型的冠狀病毒顆粒結構；最後通過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的毒株序列相似度高達99%。

法新社指出，中國科研團隊目前沒有給出更多穿山甲為新冠狀病毒載體根據。英國科學家詹姆斯·伍德教師則表示必須查看所有遺傳數據，才能知道如果穿山甲病毒攜帶是否會傳染給人類，而且該項科研結果還沒有在有關科學雜誌上發表，而在嚴肅科學刊物上發表是證實研究成果的必須。

另外一名英國科學家喬納森·鮑爾查表示需要所有遺傳數據，才能知道穿山甲病毒與人類之間的接近程度。

IRD的病毒學家和獸醫埃里克·萊羅伊提醒說：就埃博拉病毒而言，研究始於1976年，第一項結果於2005年發表。

國際動物保護組織指出亞洲人和非洲人每年大約食用10萬隻穿山甲，特別是中國人和越南人喜歡穿山甲肉質鮮美，其骨頭和內臟被用作中藥。

2016年《國際瀕危物種貿易公約》把穿山甲列入禁止撲捉動物，嚴格禁止其交易，但是非法捕獵依然存在。