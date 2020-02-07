新加坡提升應對新冠病肺炎警戒級別 引發全城大搶購

新加坡周五新增3起新型冠狀病毒感染肺炎確診病例，患者是新加坡人，近期未赴中國或接觸確診病患，因此新加坡政府決定提升“疾病爆發應對系統”等級，從黃色調高到最高第二級的橙色警戒，引發全城市民恐慌，蜂擁到各超市搶購衛生紙和糧油食品等。

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據介紹，新加坡“疾病爆發應對系統”等級有綠色、黃色、橙色與紅色的4種警示，依序為最輕微、傳播受到控制、容易傳播與情況嚴重。橙色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。而17年前非典爆發時，新加坡當時有33人死亡，感染者238例，新加坡當局也曾針對這一疫情發布過橙色警戒。新加坡當天宣布新增3起確診病例，累計迄今有33起感染確診病例，其中有2人病危、2人康復出院。據當地媒體報道，由於受到新國政府將預警調升至橙色警戒影響，部分位於地鐵站旁的超市傍晚人潮湧現，大批上班族利用下班時間趕赴超市搶購各種物品，包括速食麵、衛生紙與白米等民生用品，讓貨架上物品一掃而空。部分未能及時購足民生備用品的民眾則扼腕不已，直稱明天早上待超市營業再來補貨。

針對這一現象，新加坡最大的連鎖超市職總平價超市周五晚發布聲明，並稱日常生活必需品供應充足。雖然部分超市貨品傍晚被搶購一空，但超市正在補貨，籲請民眾保持冷靜，不必搶購。新加坡貿工部長陳振聲還發布臉書貼文勸請新加坡人無需驚慌，更不必搶購食品和日用品。他並在貼文中表示，新加坡的日常必需品的供應不受影響，這些物品不會陷入供應短缺，國人無需採購囤積。“這麼做只會造成不必要的恐慌，對目前的情況毫無幫助。”同樣在當天，新加坡最大銀行星展銀行將該國2020年經濟增長預期從此前的1.4%下調至0.9%， 因考慮到疫情影響。對此，星展銀行高級經濟學家希赫（Irvine Seah）分析指，此次疫情爆發對新加坡經濟的影響可能超過2003年非典。他指出，疫情將打擊新加坡消費者和商業情緒、衝擊旅遊業以及地區供應鏈。