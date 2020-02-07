李文亮妻子聲明表示不接受捐款 李母：兒子忠於職守不會撒謊

李文亮醫生的妻子付雪潔周五在社交平台發布聲明稱，“不接受任何人捐款，網上流傳的關於她本人的求助信息均為不實信息。”而針對李文亮去世的消息，其父母也相繼表示，李文亮不是造謠，公安部門應該撤銷對他的“訓誡”。

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付雪潔在相應的聲明中寫道，“本人付雪潔，是李文亮醫生的妻子，本人聲明我們不接受任何人捐款。網上流傳的本人求助信息均為不實信息。”她並稱，“感謝社會各界對李文亮醫生及對我們家人的關懷！”據了解，1月31日在李文亮於微博宣布自己是新型冠狀病毒感染肺炎確診的前一天，有記者曾採訪問他，你現在最掛念的是什麼，李本人則回答稱，“最掛念我的家人，我的父母還在住院，我的愛人現在懷着孕。現在什麼都不重要了，我希望疫情趕快控制住，大家都能好好的。”他並在採訪中介紹稱，“我的妻子是其他醫院的眼科醫生，孩子才5歲。現在妻子帶着孩子在丈母娘家生活。” 付雪潔被指懷有二胎。

據梨視頻報道，李文亮被宣布去世後，剛治癒出院的他的父母趕到醫院整理遺物。因疫情緣故，二老沒能見到兒子最後一面，成為他們的遺憾。李文亮母親在接受採訪時稱，“謝謝你們大家的關愛，現在說真的感謝你們社會各界對他的支持，對他的厚愛，20多天以前他的病情基本是穩定的，也能下床，還能吃飯，突然就這兩天惡化就這樣了，昨晚上他們醫院驅車給我們二老接過來了，然後給他屍體送殯儀館去了，完了回來在醫院處理我兒子的遺物，沒有見到最後一面，就在醫院搶救治療我們都沒有看見，好遺憾不讓看。”

對李文亮去世的消息，李母稱，“可惜孩子，孩子沒挺過來，34歲，他非常有潛力，非常有才華的孩子，不像會撒謊會什麼的人，都是忠於職守的人，媳婦二胎六月份馬上就要分娩了，你說咋辦啊？這個家，是不是破碎了？現在有什麼情況也得扛着，家裡親人誰也過不來，就我們兩人在這裡挺着，不少人給我打過電話，都是陌生人，要給幫助，要給捐助，我說我們都好，謝謝你們了。”此外，李文亮的父親也告訴媒體稱，“我認為他不是造謠，現在不是成現實了嗎？不是肺炎人傳人了嗎？”據英國廣播公司報道，“我認為我兒子是相當不錯的。”李文亮父親說，“這不是我做父親誇自己的兒子，你可以到他們醫院，他的同學那裡去了解，這孩子好壞不是家長說，得外邊人說好才是真的好”。他並提出，公安部門應該撤銷對兒子（李文亮）的訓誡，“現在不是證明了有這個事實了嗎？”

武漢政府方面，武漢市委常委、常務副市長鬍亞波周五晚稱，向李文亮及所有被奪去生命的同胞，表示深切哀悼，向家屬表示誠摯慰問，向醫護人員表示崇高敬意。胡亞波說，經中央批准，國家監委會決定派調查組到武漢，就民眾反映涉及李文亮的有關問題，作全面調查，武漢市將全力配合。針對他的這一發言，不少網民則強調哀悼和慰問遠不夠，應正式撤銷對包括李文亮等8名所謂“造謠者”的“訓誡”，並提出官方道歉及對當地公安等相關人員加以追責。